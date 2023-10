Atento Boca: podría cambiarse la sede de la final de la Copa Libertadores

Embed ¿Puede CAMBIAR LA SEDE DE LA FINAL DE LA #LIBERTADORES?



¿Hay un cambio de sede para la final de la Copa Libertadores?

A 16 días de uno de los partidos más importantes del continente trascendió que existe la posibilidad de que se modifique la sede del encuentro que definirá al campeón de la edición 2023 de la Libertadores debido a un motivo realmente insólito. Algo que llamó la atención en las redes sociales y fue el centro de muchas críticas.

Desde el medio o Globo de Brasil, el periodista Ancelmo Gois detalló que CONMEBOL no descarta barajar un nuevo estadio para la final por la disputa que existe entre Flamengo y Fluminense por la localía del Maracaná.

Claro, el estadio que alberga las localías de ambos clubes atraviesa una gran serie de encuentros previos a la final y, no solo preocupa cómo quedará el estado del campo de juego tras esa seguidilla, sino que incluso podrían superponerse los intereses del ente sudamericano y del Mengao respecto al estadio.

Otra de las cosas que llamó la atención, más allá de que Fluminense no quiera cambiar su localía para cuidar el campo de juego a poco tiempo de la final, es que, pese a no serlo, O Globo destaca que Flamengo se adjudica como el club dueño del estadio, lo que le daría la potestad de ceder o no su casa para el partido. Por ende, el medio brasileño aclara que una de las exigencias del Mengao para permitir que se dispute la final en el Maracaná sería “tener más entradas y palcos que Fluminense y Boca Juniors juntos”, según informa O Globo.