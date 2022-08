Battaglia sobre el conflicto con Almendra en Boca: "Hay cosas que tiene que respetar"

"Lo de Agustín (Almendra) me dio tristeza por lo que se vivió. No es algo feliz. Me pone triste alejar a un jugador, pero tengo que mantener las reglas. El respeto tiene que ser con todos", justificó Battaglia.

Por último, agregó: "Almendra tiene una condiciones enormes, eso no se discute. Pero tiene que pensar las situaciones que ocurrieron; hay cosas que tiene que respetar. Le van a servir de aprendizaje".

Sebastián Battaglia, habló con TyC Sports y explicó su salida de Boca:



-"NUNCA PENSÉ QUE MIS DECLARACIONES PODÍAN SACARME DEL CARGO"



-"NO PEDÍ EXPLICACIONES CUANDO ME ECHARON"



