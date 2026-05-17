El futbolista que pasó de la cancha de Boca a un presente inesperado: de quién se trata
Jugó la final de la Libertadores 2011 con Peñarol y luego dio el salto al "Xeneieze". Tras una carrera maratónica, colgó los botines y se recibió como ingeniero agrónomo. Descubrí de quién se trata.
Emiliano Albín irrumpió de manera sorpresiva en el fútbol uruguayo, donde se destacó en Peñarol y rápidamente se posicionó como uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica. Su paso por Peñarol incluyo títulos locales y la participación en la final de la Copa Libertadores 2011, aunque su equipo cayó ante el Santos de Neymar.
Ese buen rendimiento le abrió la puerta a dar el salto al fútbol argentino en 2012, cuando llegó a Boca. Aunque su etapa en el club fue corta, luego continuó su carrera en el exterior antes de retirarse, momento en el que decidió enfocarse en su formación y se recibió como ingeniero agrónomo.
Emiliano Albín y su paso por el fútbol
Albín dio sus primeros pasos importantes en Peñarol, donde se consolidó como lateral derecho y formó parte de un equipo protagonista en el ámbito local y continental, llegando incluso a disputar la final de la Copa Libertadores 2011.
Ese rendimiento le permitió proyectarse al exterior y concretar su llegada a Boca en 2012, aunque en el club argentino no consiguió afirmarse ni sumar continuidad.
Después de su paso por el fútbol argentino, continuó su carrera en Europa, donde vistió la camiseta del Arouca de Portugal. Más adelante regresó a Sudamérica y tuvo un ciclo en Atlético Tucumán, antes de jugar en Deportivo Santaní de Paraguay.
En la etapa final de su recorrido profesional volvió a Uruguay, donde defendió a Juventud de Las Piedras y Villa Española antes de cerrar su trayectoria a los 33 años.
Su vida después del retiro
Después de dejar la actividad profesional, Albín finalizó su formación académica y se recibió como ingeniero agrónomo, especializándose en el cuidado y mantenimiento de campos deportivos. De esta manera, encontró una nueva vía para mantenerse cerca del deporte, alejado de las presiones y exigencias que este imprime.
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