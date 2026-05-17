El futbolista que pasó de la cancha de Boca a un presente inesperado: de quién se trata

Después de su paso por el fútbol argentino, continuó su carrera en Europa, donde vistió la camiseta del Arouca de Portugal. Más adelante regresó a Sudamérica y tuvo un ciclo en Atlético Tucumán, antes de jugar en Deportivo Santaní de Paraguay.

En la etapa final de su recorrido profesional volvió a Uruguay, donde defendió a Juventud de Las Piedras y Villa Española antes de cerrar su trayectoria a los 33 años.

Su vida después del retiro

Después de dejar la actividad profesional, Albín finalizó su formación académica y se recibió como ingeniero agrónomo, especializándose en el cuidado y mantenimiento de campos deportivos. De esta manera, encontró una nueva vía para mantenerse cerca del deporte, alejado de las presiones y exigencias que este imprime.