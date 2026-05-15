Zeballos se aleja de Boca: siguen sin arreglar la renovación de su contrato y se iría
Las negociaciones para renovar el contrato del Changuito continúan trabadas y el escenario más firme hoy es una transferencia en el próximo mercado de pases.
El futuro de Exequiel Zeballos parece estar cada vez más lejos de Boca. Luego de varios meses de negociaciones sin avances significativos para renovar su contrato, el escenario comenzó a inclinarse con fuerza hacia una posible venta al fútbol europeo durante el próximo mercado de pases. La situación del delantero se transformó en uno de los temas centrales dentro del mundo xeneize desde el comienzo de 2026.
El vencimiento de su vínculo, previsto para diciembre de este año, empezó a generar preocupación puertas adentro, especialmente después de que el Changuito se consolidara como una pieza clave en el equipo antes de sufrir una lesión que frenó su gran momento futbolístico. A medida que pasaron los meses, las conversaciones entre la dirigencia y el entorno del jugador fueron perdiendo impulso.
Las diferencias vinculadas principalmente a la duración del nuevo contrato y al monto de la cláusula de rescisión complicaron la posibilidad de llegar a un acuerdo y hoy el panorama aparece completamente abierto. Con este contexto, tanto el club como la representación del futbolista entienden que una venta en julio podría convertirse en la mejor salida para todas las partes.
La intención es evitar que quede en condiciones de negociar libremente con cualquier institución a partir del 1 de julio y eventualmente se vaya sin dejar ingresos económicos.
La postura del Changuito Zeballos: se quiere ir de Boca
Desde el lado del jugador existe una postura clara: no quieren que la historia termine de manera conflictiva. El santiagueño mantiene un fuerte vínculo emocional con el club que lo formó y existe voluntad de alcanzar una resolución beneficiosa para Boca. Esa buena relación entre la dirigencia y el entorno del delantero ayuda a sostener el diálogo pese a las dificultades. No obstante, su intención es emigrar.
En las oficinas de La Bombonera saben que el tiempo empieza a jugar en contra. Por eso, la posibilidad de aceptar una oferta menor a las pretensiones iniciales del club ya no aparece descartada. Meses atrás, la institución consideraba insuficientes propuestas cercanas a los 10 millones de dólares, pero el contexto actual modificó considerablemente la postura dirigencial.
Cuáles son los equipos que sondearon al 7 de Boca
Dos equipos europeos aparecen siguiendo de cerca la situación del atacante santiagueño. Uno de ellos es el CSKA Moscú, que ya realizó sondeos informales y dejó trascender su disposición a presentar una oferta cercana a esa cifra. El otro interesado es Napoli, que monitorea a Zeballos desde hace tiempo y podría avanzar formalmente durante el próximo mercado.
La posibilidad de emigrar al fútbol italiano seduce especialmente al entorno del futbolista, aunque todavía no existe una propuesta definitiva sobre la mesa. En la Ribera, mientras tanto, esperan novedades concretas en las próximas semanas para empezar a definir qué camino tomar con uno de los talentos más importantes surgidos de las inferiores en los últimos años.
El escenario actual marca que una renovación parece cada vez más complicada y, salvo un giro inesperado en las negociaciones, Zeballos tendría sus días contados en Boca. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá resolver si acepta una transferencia en condiciones más flexibles o si arriesga a perder al futbolista sin recibir dinero a fin de año.
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