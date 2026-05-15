Zeballos se aleja de Boca: siguen sin arreglar la renovación de su contrato y se iría

La postura del Changuito Zeballos: se quiere ir de Boca

Desde el lado del jugador existe una postura clara: no quieren que la historia termine de manera conflictiva. El santiagueño mantiene un fuerte vínculo emocional con el club que lo formó y existe voluntad de alcanzar una resolución beneficiosa para Boca. Esa buena relación entre la dirigencia y el entorno del delantero ayuda a sostener el diálogo pese a las dificultades. No obstante, su intención es emigrar.

En las oficinas de La Bombonera saben que el tiempo empieza a jugar en contra. Por eso, la posibilidad de aceptar una oferta menor a las pretensiones iniciales del club ya no aparece descartada. Meses atrás, la institución consideraba insuficientes propuestas cercanas a los 10 millones de dólares, pero el contexto actual modificó considerablemente la postura dirigencial.

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Cuáles son los equipos que sondearon al 7 de Boca

Dos equipos europeos aparecen siguiendo de cerca la situación del atacante santiagueño. Uno de ellos es el CSKA Moscú, que ya realizó sondeos informales y dejó trascender su disposición a presentar una oferta cercana a esa cifra. El otro interesado es Napoli, que monitorea a Zeballos desde hace tiempo y podría avanzar formalmente durante el próximo mercado.

La posibilidad de emigrar al fútbol italiano seduce especialmente al entorno del futbolista, aunque todavía no existe una propuesta definitiva sobre la mesa. En la Ribera, mientras tanto, esperan novedades concretas en las próximas semanas para empezar a definir qué camino tomar con uno de los talentos más importantes surgidos de las inferiores en los últimos años.

El escenario actual marca que una renovación parece cada vez más complicada y, salvo un giro inesperado en las negociaciones, Zeballos tendría sus días contados en Boca. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá resolver si acepta una transferencia en condiciones más flexibles o si arriesga a perder al futbolista sin recibir dinero a fin de año.

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