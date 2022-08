Decepción de hinchas de Boca que fueron a buscar a Cavani al Aeroparque porteño

El DT de Boca, Hugo Ibarra, se excusó de hablar sobre la eventual contratación del uruguayo después de la victoria de anoche frente a Platense en la Liga Profesional: "No sé nada del futbolista. Lo único que sé es el excelente delantero que es. No puedo hablar de ningún futbolista que no esté, hablo de los que tengo a mi cargo".

El jugador permanece de momento en su ciudad natal, Salto, a la espera de definiciones, ya que también tiene propuestas del Valencia y Villarreal de España y recibió consultas del Borussia Dortmund de Alemania y una franquicia de la MLS de Estados Unidos.

Admirador de Boca desde la época de su compatriota Sergio "Manteca" Martínez, Cavani debía dar una respuesta al club antes del cierre el libro de pases en el país.