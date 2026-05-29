Córdoba: habló el fiscal de la causa por la desaparición de Agostina Vega

"Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. Estamos en ese clima, la progresividad abre nuevos caminos. Lo que comenzó siendo una denuncia, sigue", manifestó.

"La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea", agregó el fiscal.

El auto que aparece en la investigación

Uno de los puntos más relevantes de las declaraciones del fiscal fue la confirmación de que la Justicia investiga un vehículo que podría tener importancia clave en la causa.

“El tema de un auto sí, se está investigando un vehículo particularmente. Es importante para la causa”, confirmó.

Según explicó, ese automóvil “ha aportado a la investigación” y forma parte de las nuevas líneas de trabajo abiertas en las últimas horas.

Consultado acerca del área de búsqueda en la casa del único detenido -Claudio Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada-, donde esta mañana se realizaron más allanamientos, Garzón señaló: “Todo indica que estuvo aquí. Siempre se buscaron rastros. Por el momento no hay más sospechosos”.

También confirmó que la Fiscalía reconstruyó los movimientos posteriores al ingreso de la adolescente al domicilio de barrio Cofico. “No le quepa ninguna duda que la Fiscalía lo ha hecho del minuto que entró hasta que fue detenido el autor”, señaló.

Garzón defendió además el accionar judicial y policial desde el inicio del caso, luego de las críticas surgidas por parte del entorno familiar de la adolescente.

“La investigación comenzó como se debe y continuó como se debe”, afirmó.

Según explicó, desde el momento de la denuncia se activó el protocolo correspondiente para personas desaparecidas y se movilizaron recursos provinciales y nacionales.

“Está toda la Policía de Córdoba abocada a Agostina. Está la Fiscalía abocada a esto. Se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación”, expresó.

El fiscal describió la desaparición de una persona como “la peor situación” para una investigación judicial y reiteró que el objetivo es hallar a la adolescente “con el desenlace que sea, pero con el hallazgo”.