El exabrupto de Romario contra los hinchas de Boca: "Que se jodan los argentinos hijos de puta"

| Romário, em entrevista ao O Globo:



"Quem deve levar é o Fluminense. Argentino que se foda, esses filha da p*. É isso, e Boca vai tomar no c*. Sou Fluminense desde que nasci (forma de falar). Eu joguei no Fluminense, sou carioca, tenho muito carinho pelo clube, é a torcida… pic.twitter.com/RSoyVyrpYk