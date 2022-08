Escándalo: Ameal dice que Boca puede "quebrar" si acepta el contrato de Agustín Rossi

La renovación de Agustín Rossi con Boca parece ser una novela que no tendrá final feliz. Luego de la dura derrota ante Patronato por 3-0, el arquero habría cambiado de parecer y acercó una nueva propuesta al club: algo que no cayó bien en el Consejo de Fútbol y comenzó una difícil negociación que no llegaría a buen puerto.