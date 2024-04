Fuerte enojo de los hinchas de Boca con Benedetto tras errar el penal en Bolivia

Los hinchas de Boca estallaron fuertemente en las redes sociales contra el goleador, que decidió patear con fuerza y la pelota se estrello en el travesaño, y se convirtió en el foco de las críticas de un equipo plagado de pibes y que si estuvieron a la altura del encuentro. Curiosamente, los más flojos fueron los mas grandes: Lucas Janson, Norberto Briasco, Marcelo Saracchi y el propio Pipa.

El Pipa se lamentó por haber errado ni bien terminó el cotejo: "Como delantero me quedo con el penal, no con el buen partido que hice. Sé que hice un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal y me voy con mucha bronca".

Y explicó: "Se levanta la pelota apenas la tocás, sale muy fuerte. Se nota en los cambios de frente, no baja nunca. Me quedo con el penal porque soy delantero, quiero convertir, no se me está dando y tengo que seguir trabajando".

La estadística mucho no lo ayuda: ejecutó 26 penales y erró 6, pero de los últimos 9 malogró 5. De esos cinco yerros, cuatro fueron en tiempo regular. Los últimos fallidos: Corinthians, Talleres, Sarmiento de Junín y Nacional Potosí.

Las durísimas reacciones contra Benedetto en las redes

