Boca insiste por Lucas Merolla: cómo está la situación a pocas horas del cierre del libro de pases

Pese al acuerdo contractual que tiene el jugador con el Xeneize hace varios días, Huracán y Boca tienen grandes diferencias en el monto de la transferencia.

El defensor y capitán quedará libre el próximo 30 de junio, pero desde la dirigencia no se quieren desprender por una suma que consideran "inferior" al valor del futbolista.

"Tenemos dignidad", aseguraron los dirigentes del Globo que asistieron al estadio Ciudad de Caseros para ver el debut en la Copa Argentina.

Si Merolla no sale en esta ventana de pases tiene en sus manos el nuevo contrato que le ofreció la dirigencia del club de Parque de los Patricios. En caso de elegir no firmar comenzará otra historia, ya que la institución no lo usaría en dicha condición.