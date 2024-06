La estrella italiana que sueña con jugar en Boca: "Me gustaría..."

Se trata de Lorenzo Insigne, el actual jugador de Toronto FC de la MLS pero con recorrido en Napoli y la Selección de Italia, quién habló sobre el fútbol argentino y su gran sueño a cumplir antes de retirarse.

En diálogo con Olé desde Estados Unidos, cuando le consultaron si le gustaría jugar en el fútbol argentino, no lo dudó: "Sí, me gustaría. La Selección de Diego (Maradona). Pero ahora tengo 33 años, estoy muy viejito. Nunca se sabe", expresó. Y además, agregó: "La hinchada argentina es como la napolitana: muy calurosa".

Luego, al preguntarle en qué club jugaría, apuntó directamente a uno: "Pienso que Boca. Me gusta su hinchada como a Daniele (De Rossi). Lo llamaban Tano ahí. Una gran hinchada. No miro los partidos por el horario, pero Boca. La Bombonera es un estadio increíble. He hablado en la selección algunas veces con Daniele y me dijo que es una hinchada es increíble", reveló.