La polémica declaración del agente de Nahitán Nández: "Se nos pidió un millón para terminar con el tema"

“Se nos pidió un millón para terminar con el tema. Es una locura, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Por más que se llegara a un acuerdo, la denuncia no se podía levantar tan fácilmente", aseguró.

En ese sentido, Betancur dijo: "No voy a ir a quien tiene la razón o no, porque las dos partes están muy confusas. De los dos lados hay errores. Con un millón de dólares se arreglaba todo. Antes del Mundial él estaba por firmar, pero yo aconsejé al jugador: mi consejo fue que no ponga el dinero. Cuando tenga que esclarecerse, se esclarecerá”.

Denuncia y huida a Italia

A fines de 2021, el futbolista había viajado al Uruguay para pasar las fiestas y su cumpleaños con su familia; pero el 30 de diciembre fue denunciado por su expareja Sarah García, con quien tiene una hija, por supuesta violencia de género.

La Justicia uruguaya ordenó su captura, pero para ese momento el jugador ya había regresado a Italia y no volvió a suelo uruguayo desde entonces.