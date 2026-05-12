Edinson Cavani acelera en Boca: se ilusiona con volver ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

El partido aparece como una verdadera final para el Xeneize. El club de la Ribera necesita sumar de manera urgente para acomodarse en la tabla de la fase de grupos y evitar complicaciones mayores en la Libertadores. Por eso, la posibilidad de recuperar a un futbolista de la experiencia y el peso de Cavani genera ilusión puertas adentro.

El año ausente de Cavani en Boca: solo jugó dos partidos y apenas completó 90 minutos

La temporada del delantero estuvo marcada casi exclusivamente por las lesiones. Primero sufrió una lumbalgia que le impidió realizar la pretemporada con normalidad y luego apenas pudo disputar dos encuentros oficiales antes de volver a quedar marginado por problemas físicos.

Su debut en el año fue con un breve ingreso en el empate frente a Platense. Después fue titular en el clásico ante Racing, un partido que terminó 0-0 y donde el uruguayo recibió algunos silbidos al salir reemplazado en el tramo final del encuentro. Aquella noche, disputada el 20 de febrero, terminó siendo su última presentación oficial.

boca racing cavani

Poco tiempo después se confirmó que sufría una hernia de disco, lesión que obligó a modificar completamente los tiempos de recuperación y lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses. Desde entonces, trabajó intensamente para intentar dejar atrás los problemas físicos que condicionaron gran parte de su paso reciente por Boca.

Ahora, el escenario parece empezar a cambiar. En los entrenamientos ya trabaja a la par del grupo y las sensaciones son positivas. Incluso algunos integrantes del cuerpo técnico valoraron especialmente la intensidad con la que se movió durante la práctica del lunes. La posible vuelta del uruguayo cobra todavía más importancia considerando las dificultades ofensivas que atraviesa Boca y la reciente lesión de Adam Bareiro, que dejó al equipo con menos variantes en ataque para afrontar la recta decisiva de la Libertadores.

El objetivo ahora será llegar en condiciones al duelo ante la Bestia Azul. El azul y oro sabe que gran parte de su futuro internacional se jugará esa noche y la presencia del Matador, aunque sea algunos minutos, puede convertirse en un impulso anímico importante para un plantel golpeado que necesita recuperar confianza cuanto antes.