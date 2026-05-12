La esposa de Leandro Paredes salió a defenderlo en redes sociales tras la eliminación de Boca

El mensaje rápidamente tomó repercusión entre los hinchas de Boca y se sumó al que había compartido la hermana del jugador pocas horas después de la derrota frente al Globo. En aquella publicación, Liana Vanesa había replicado un mensaje de la cuenta MLB que decía: “Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo”. Luego agregó un breve comentario: “Así clarito”.

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La derrota frente al Globo golpeó fuerte en el club de la Ribera porque el equipo volvió a mostrar fragilidad en un partido decisivo. Aunque Paredes disputó todo el encuentro y fue uno de los futbolistas con mayor participación, no logró conducir al equipo hacia la remontada y terminó envuelto en varios cruces dentro del campo de juego.

Mientras tanto, el conjunto azul y oro intenta dejar atrás el impacto de la eliminación y enfocarse en la Copa Libertadores, donde todavía tiene mucho en juego. El equipo marcha tercero en su grupo y hoy estaría quedando afuera de los octavos de final. Por eso, los próximos compromisos aparecen como determinantes para el futuro del semestre. El 19 de mayo, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en La Bombonera desde las 21.30 y luego cerrará la fase de grupos el jueves 28 ante Universidad Católica, nuevamente como local.