La esposa de Leandro Paredes salió a defenderlo en redes sociales tras la eliminación de Boca
Camila Galante, se sumó a su cuñada, y publicó un extenso mensaje en redes sociales para respaldar al capitán xeneize luego de la caída ante Huracán.
La eliminación de Boca frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 dejó secuelas profundas en el club y generó una fuerte reacción de los hinchas en redes sociales. El rendimiento del equipo volvió a quedar bajo cuestionamiento y varios apuntaron directamente contra Leandro Paredes, uno de los máximos referentes del plantel y capitán del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.
En medio de las críticas, el entorno del mediocampista decidió salir públicamente a respaldarlo. Primero lo hizo su hermana, Liana Vanesa, y este lunes fue el turno de su esposa, Camila Galante, quien compartió una extensa historia en Instagram con un mensaje cargado de apoyo hacia el futbolista. La mujer defendió el compromiso y destacó el esfuerzo que hizo para regresar al club.
En el texto, también buscó enviarle fuerzas para afrontar este momento complicado y cuestionó a quienes apuntaron contra él después de la eliminación. “Solo recordarte que acá estamos, como siempre en las buenas y en las no tan buenas mucho más. Y que confiamos en vos siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir y así se lo enseñás a tus hijos, a seguir con la cabeza en alto que si algo sale mal siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa”, escribió la pareja del volante.
Más adelante, profundizó su defensa hacia el capitán xeneize y apuntó directamente contra algunos cuestionamientos que aparecieron en las últimas horas: “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas están agradecidos porque decidiste volver. Al decorado, a los que no entienden de fútbol, dejalos que hablen. Vos seguí así intentando cumplir tus sueños y haciendo brillar todo lo que tocás. Te amo”.
El mensaje rápidamente tomó repercusión entre los hinchas de Boca y se sumó al que había compartido la hermana del jugador pocas horas después de la derrota frente al Globo. En aquella publicación, Liana Vanesa había replicado un mensaje de la cuenta MLB que decía: “Sin Paredes no había veranito, no había Libertadores, no había clásicos ganados, no había Arandas y Delgados en Primera... No puede hacer todo Paredes, macho. Gracias Leandro. Tenés que jugar al fútbol, ser DT, ser presidente... Gracias Paredes por meterte en este quilombo”. Luego agregó un breve comentario: “Así clarito”.
La derrota frente al Globo golpeó fuerte en el club de la Ribera porque el equipo volvió a mostrar fragilidad en un partido decisivo. Aunque Paredes disputó todo el encuentro y fue uno de los futbolistas con mayor participación, no logró conducir al equipo hacia la remontada y terminó envuelto en varios cruces dentro del campo de juego.
Mientras tanto, el conjunto azul y oro intenta dejar atrás el impacto de la eliminación y enfocarse en la Copa Libertadores, donde todavía tiene mucho en juego. El equipo marcha tercero en su grupo y hoy estaría quedando afuera de los octavos de final. Por eso, los próximos compromisos aparecen como determinantes para el futuro del semestre. El 19 de mayo, el Xeneize recibirá a Cruzeiro en La Bombonera desde las 21.30 y luego cerrará la fase de grupos el jueves 28 ante Universidad Católica, nuevamente como local.
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