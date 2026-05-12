Alerta en Boca: Paulo Dybala estaría muy cerca de renovar su contrato en Roma
Aunque Juan Román Riquelme y el mundo xeneize lo esperan, el delantero priorizaría su continuidad en Europa: todos los detalles.
En Boca siguen atentamente las novedades que brotan este martes desde las oficinas de la ciudad deportiva de Trigoria. Es que allí se llevó a cabo una reunión clave sobre el futuro de Paulo Dybala que puede cambiar por completo el panorama para el club de la Ribera teniendo en cuenta que la idea de la Roma es seguir contando con él en la próxima temporada.
La propuesta que aleja a Paulo Dybala de Boca
A pesar de que el propio delantero había admitido el último domingo que el derbi podría ser su último partido ante los aficionados romanos, la última propuesta de su representante, Jorge Antun, allanaría el camino hacia su permanencia en la "Loba":
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Extensión de contrato: La Joya está dispuesta a firmar la renovación hasta mediados de 2027.
Rebaja salarial abrupta: El cordobés aceptaría pasar de cobrar ocho millones de euros anuales a percibir tan solo dos millones más bonos.
Decisión final: Gian Piero Gasperini quiere seguir contando con él, aunque la última palabra la tendrá Dan Friedkin, dueño del club.
El factor Selección Argentina y la presión de Leandro Paredes
Haber estado tres meses fuera de las canchas por una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda lo hizo perder terreno tanto en su club como en la Selección Argentina, quedando fuera de la prelista para el Mundial 2026.
Mientras tanto, en Boca no pierden la esperanza. Leandro Paredes, amigo íntimo del delantero, confesó tras ganar el Superclásico: “Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir". El volante central continúa con los mensajes y las llamadas con tal de convencerlo, sabiendo que la dirigencia de Juan Román Riquelme ya le abrió las puertas de La Bombonera de par en par y sueñan con poder concretar la operación.
Aunque el contrato de Dybala vence en pocas semanas, esta nueva predisposición del jugador para ajustarse económicamente a la realidad de la Roma parece frenar el desembarco inmediato en el fútbol argentino. Boca lo esperará hasta el último momento, pero la pelota hoy está en el tejado de los dirigentes italianos.
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