Alerta en Boca: Paulo Dybala estaría muy cerca de renovar su contrato en Roma

En Boca siguen atentamente las novedades que brotan este martes desde las oficinas de la ciudad deportiva de Trigoria. Es que allí se llevó a cabo una reunión clave sobre el futuro de Paulo Dybala que puede cambiar por completo el panorama para el club de la Ribera teniendo en cuenta que la idea de la Roma es seguir contando con él en la próxima temporada.