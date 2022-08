La respuesta del relator Bricco tras el comunicado de Boca

"Estoy volviendo a Rosario, estoy muy angustiado. No pensé que se fuera a generar tanto lío por una humorada, no tengo ni ganas de hablar. Muy lejos está en mí burlarme de alguien ni mucho menos. Era una humorada comparada con los años '70 y las patadas que se daban en ese momento". Y además agregó: "No entiendo por qué tanta agresividad hacia mi persona. Quiero transmitir alegría en mis relatos, pero la gente lo tomó de otra manera. No veo la hora de llegar a mi casa, se me quiebra la voz".

Embed "Una broma, está claro ¿No?" Si, muy claro. Julián Bricco no debe ralatar nunca más. Ni a Boca ni a nadie.



Teniendo en cuenta que la lesión de Zeballos puede ser grave y un "profesional" se burla, pero fue un lapsus. pic.twitter.com/Zl2eHlBLDp — Boca TV (@BocaTeVe) August 11, 2022

El descargo de Bricco

"Cuándo las redes sociales y los medios de comunicación parcializan la información surgen los problemas, demonizan a personas, piden cabezas y hoguera en Plaza Pública. Comunicadores orinadores de agua bendita piden justicia mediática y sentencian cómo jueces de la Corte Suprema".

"Queda claro en estos 4 minutos (en la jugada de la lesión, cuando él cuestionó la acción) que nadie puso en su totalidad cuál es mi posición, tampoco se puede tratar de criminal a un pibe que pegó una patada en un partido de fútbol, hay que entender el contexto y que, cómo me canso de decirlo, simplemente es un partido de fútbol".

"Nadie eligió cómo figura al jugador expulsado, simplemente fue una humorada recordando las viejas patadas de los años 70, las patadas de Passucci, Ruggeri, Monzón o Gallego para poner algunos ejemplos. Espero sepan entender".