Pergolini sorprendió a Oriana Sabatini y desató la ilusión por Dybala en Boca
El conductor le hizo un regalo inesperado vinculado al Xeneize y la reacción de la artista dejó una frase que alimenta los rumores sobre el futuro del delantero.
El futuro de Paulo Dybala sigue siendo tema de conversación en el mundo del fútbol, y en las últimas horas sumó un capítulo inesperado que combinó televisión, humor y un guiño que no pasó desapercibido. Todo ocurrió durante una entrevista de Oriana Sabatini con Mario Pergolini, donde el exdirigente de Boca aprovechó para “meter presión” de manera distendida.
En medio de la charla, el conductor de Otro Día Perdido sorprendió a su invitada con un regalo particular. “Te traje un regalo que no le hago a nadie. Seguro te va a encantar”, anunció antes de mostrar una camiseta azul y oro con el nombre de la artista. La reacción fue inmediata: Sabatini se cubrió el rostro, entre risas, consciente de la carga simbólica del obsequio, especialmente teniendo en cuenta que su familia tiene raíces futboleras vinculadas a River.
Lejos de quedarse ahí, el conductor redobló la apuesta y sacó una segunda camiseta, esta vez con el apellido de su pareja. El gesto no fue casual: Dybala es reconocido hincha de Boca y su nombre aparece cada vez con más fuerza en el radar del club. En ese contexto, la escena tomó otro peso: “No queremos problemas, entonces te voy a dar esta otra”, bromeó Pergolini al entregarle la casaca.
La charla continuó con tono relajado, pero con mensajes que resonaron fuerte. “¿No hay ningún 21 ahora en Boca?”, preguntó Sabatini, a lo que el conductor respondió sin dudar: “Se lo ponemos, no te hagás ningún problema”. Luego insistió: “Si querés se la acercás. No lo tomes como presión. Vos dáselo. Tiene el tamaño justo. Si pasamos la Copa Libertadores nos encantaría... bueno, nada”.
El momento más comentado llegó sobre el final, cuando Pergolini deslizó la posibilidad de “terminar la carrera en un club grande que nunca descendió”. Fue entonces cuando Sabatini dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No falta tanto para saberlo, estamos casi en mayo... mayo, junio, julio...”. Esa referencia al calendario no es menor: el contrato del delantero con Roma finaliza a fines de junio, lo que le permitirá definir su futuro con mayor libertad.
Mientras tanto, desde el Xeneize mantienen una postura cauta. Marcelo Delgado fue claro al respecto: "Obviamente que nadie va a discutir la jerarquía de Dybala, es un jugador de Selección. Sería importante si algún día surge esa posibilidad, aunque por ahora no tuvimos charlas. Yo, desde el lugar que me toca estar, no tuve comunicación".
Más allá de las declaraciones formales, lo cierto es que el nombre de la "Joya" seduce y mucho en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Con su amigo Leandro Paredes como uno de los impulsores de la idea, el sueño empieza a tomar forma. Y en ese escenario, hasta un gesto televisivo puede alimentar la ilusión de los hinchas, que se vuelven locos por la Copa Libertadores.
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