Pergolini sorprendió a Oriana Sabatini y desató la ilusión por Dybala en Boca

El momento más comentado llegó sobre el final, cuando Pergolini deslizó la posibilidad de “terminar la carrera en un club grande que nunca descendió”. Fue entonces cuando Sabatini dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No falta tanto para saberlo, estamos casi en mayo... mayo, junio, julio...”. Esa referencia al calendario no es menor: el contrato del delantero con Roma finaliza a fines de junio, lo que le permitirá definir su futuro con mayor libertad.

paulo dybala

Mientras tanto, desde el Xeneize mantienen una postura cauta. Marcelo Delgado fue claro al respecto: "Obviamente que nadie va a discutir la jerarquía de Dybala, es un jugador de Selección. Sería importante si algún día surge esa posibilidad, aunque por ahora no tuvimos charlas. Yo, desde el lugar que me toca estar, no tuve comunicación".

Más allá de las declaraciones formales, lo cierto es que el nombre de la "Joya" seduce y mucho en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Con su amigo Leandro Paredes como uno de los impulsores de la idea, el sueño empieza a tomar forma. Y en ese escenario, hasta un gesto televisivo puede alimentar la ilusión de los hinchas, que se vuelven locos por la Copa Libertadores.