Cada vez más cerca: aseguran que Paulo Dybala tiene un acuerdo de palabra con Boca
El delantero no renovará con la Roma y tendría todo encaminado para cumplir su deseo de jugar en el club del que es hincha. Solo resta la confirmación oficial.
El futuro de Paulo Dybala parece estar cada vez más lejos de Italia y más cerca de la Argentina. Según distintas versiones, el delantero ya tendría un acuerdo total de palabra con Boca para incorporarse a partir del próximo mercado de pases, en lo que sería uno de los movimientos más impactantes del fútbol sudamericano en los últimos años.
La situación contractual del cordobés es clave: su vínculo con la Roma finaliza a mediados de 2026 y no será renovado. En ese contexto, las negociaciones con el club argentino se intensificaron en los últimos meses y, de acuerdo a lo trascendido, ya existe un entendimiento de palabra para concretar su llegada. Más allá de las cifras, que lo ubicarían entre los mejores pagos del plantel junto a figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes, el factor determinante en la decisión de Dybala sería emocional.
El atacante nunca ocultó su simpatía por el Xeneize ni el deseo de jugar en el club en algún momento de su carrera: "Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha. Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar. Soy consciente del cariño del hincha de Boca porque lo veo en las redes, hay fotos mías de cuando era chiquito y también está lo de Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera...", había declarado tiempo atrás.
De confirmarse, el regreso marcaría el final de una extensa etapa en Europa, donde construyó una carrera de alto nivel. Tras su salida de Argentina, Dybala pasó por clubes como Palermo, Juventus y Roma, consolidándose como una figura de la Serie A y siendo vinculado en varias oportunidades con gigantes como Barcelona o Paris Saint-Germain (PSG).
Actualmente, el delantero atraviesa la recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, producto de una rotura de menisco externo. Si bien ya comenzó a reintegrarse progresivamente a los entrenamientos, su foco también está puesto en definir su futuro inmediato.
En el club de la Ribera, mientras tanto, el escenario parece alinearse para recibirlo. El equipo atraviesa un buen presente deportivo, con una racha positiva tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, lo que suma atractivo a la posibilidad de su llegada. Además, la presencia de Paredes como uno de los referentes del plantel actúa como un puente clave en la negociación.
A la espera del anuncio oficial, la expectativa crece entre los hinchas: la posibilidad de ver a la "Joya" con la camiseta azul y oro ya no parece una utopía, sino un escenario cada vez más concreto.
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