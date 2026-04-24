Cada vez más cerca: aseguran que Paulo Dybala tiene un acuerdo de palabra con Boca

Actualmente, el delantero atraviesa la recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, producto de una rotura de menisco externo. Si bien ya comenzó a reintegrarse progresivamente a los entrenamientos, su foco también está puesto en definir su futuro inmediato.

paredes dybala 1.jpg

En el club de la Ribera, mientras tanto, el escenario parece alinearse para recibirlo. El equipo atraviesa un buen presente deportivo, con una racha positiva tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, lo que suma atractivo a la posibilidad de su llegada. Además, la presencia de Paredes como uno de los referentes del plantel actúa como un puente clave en la negociación.

A la espera del anuncio oficial, la expectativa crece entre los hinchas: la posibilidad de ver a la "Joya" con la camiseta azul y oro ya no parece una utopía, sino un escenario cada vez más concreto.