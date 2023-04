Le abrió la puerta: qué dijo Diego Martínez sobre el interés de Boca

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1642365290079227904 "SI HAY INTERÉS DE BOCA HABLAREMOS QUE ES LO MEJOR PARA TODAS LAS PARTES" Diego Martínez habló sobre los rumores que lo acercan al Xeneize y no descartó su llegada en un futuro.



Luego, el entrenador admitió que estar en una lista de posibles candidatos a dirigir a Boca es "un orgullo y una satisfacción"..

"Ese posible interés, me genera orgullo y satisfacción porque todos sabemos lo que genera Boca", reconoció Martínez, quien tuvo un paso por las divisiones inferiores del Xeneize como jugador y entrenador.

"Hace 7 años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y también un año como futbolista. Hoy me encuentro en Tigre y en Primera División, después de pasar por todas las categorías. Me siento feliz y valorado en Tigre", remarcó.

"Si esa posibilidad existe, nos sentaremos y hablaremos para definir lo mejor", completó Martínez.