Locura por Boca: una mujer renunció a su trabajo para poder viajar a Brasil

UNA MUJER RENUNCIÓ A SU TRABAJO PARA VER A BOCA

Sin lugar a dudas que la Copa Libertadores es la gran obsesión que tiene Boca desde 2007 y los hinchas tomaron este año cómo una gran posibilidad para poder cortar la mala racha. Por esta razón, muchas personas hicieron locuras para poder seguir al equipo de Jorge Almirón a todas partes.

"Renuncié al laburo para estar acá. No me daban los dos días que necesitaba para venir a Brasil y por Boca uno hace cualquier cosa, hay que estar", expresó la mujer en una entrevista con Matías Pellicioni mientras mostraba su celular con el mensaje con su jefa. "Renuncié el martes, el día de mi cumpleaños esto no me lo podía perder", agregó.

Embed RENUNCIÓ AL TRABAJO PARA IR A VER A BOCA A BRASIL@matipelliccioni y una historia particular en San Pablo a horas de la revancha del Xeneize con Palmeiras. pic.twitter.com/T18Hcm1epD — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2023