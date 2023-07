Los hinchas de Boca están furiosos con Almirón y los referentes

"Se nos hizo muy difícil con uno menos, hicimos un esfuerzo bárbaro, pero no alcanza. Hoy se sumó más allá de las dificultades que tuvimos, hay que seguir sumando para escalar en la tabla. Hay cosas que no nos podemos explicar. Con uno menos ellos necesitaban los puntos de local, ellos son muy difíciles, sacamos un punto en una cancha jodida", señaló el defensor en diálogo con TNT Sports apenas terminado el partido.

De manera automática, las redes sociales se hicieron eco de las primeras declaraciones y los hinchas señalaron al defensor: “No Figal, si cuando estábamos con 11 era lamentable”, señalaron.

Ya en conferencia de prensa, Almirón destacó que "jugamos contra un equipo que por momentos nos superó. En el primer tiempo teníamos para jugar mejor. Nos quedamos con uno menos y fue complejo aguantar el resultado”, en referencia a la expulsión de Rolón sufrida a los 73 minutos. “Hoy se hizo un gran esfuerzo y este punto para nosotros es importante, rescato eso, que el equipo se entregó y dejó todo al final", agregó.

Ante ello, los simpatizantes Xeneizes no tuvieron piedad con el entrenador y pidieron directamente su salida. “Almirón después de esta declaración se tiene que ir”, “hicimos tiempo con uno menos maestro”, “estás en Boca Almirón, no es Lanús ni Godoy Cruz. Punto importante decis, no pateamos una vez al arco”, algunos de los mensajes que pueden leerse en Twitter.

