"Me muero por jugar en Boca": Lucas Torreira volvió a mostrar sus ganas de llegar al fútbol argentino

“No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”, comenzó diciendo.

Qué dijo Lucas Torreira sobre su ganas de jugar en Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/1799184173405769918?t=AhD8lj3TRIgAJVl-MdNfqg&s=19&partner=&hide_thread=false “Yo no quiero pasar por vendehumo, pero me MUERO por jugar en Boca. Hablo mucho con Román.



También entiendo la realidad del país y mi realidad: acabo de renovar mi contrato hasta 2028”.



Lucas Torreira pic.twitter.com/xezFLGZx5s — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 7, 2024

Y, agregó: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.

Siguiendo por la misma línea, aclaró: “Acabo de renovar mi contrato hasta el 2028 y no es fácil, no es que porque sea un sueño un día me levanto cruzado y digo bueno me voy para Argentina porque no es así. Ojalá fuera tan fácil y tuviera la posibilidad de ir. Sí tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.