Quién es Amr Mokhtar, el egipcio que llegará a Boca junto al Vasco Arruabarrena
Amr Mokhtar formará parte del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena en Boca. Tiene 31 años, fue futbolista en Egipto y acompañó al DT en Asia y África.
Rodolfo Arruabarrena se prepara para iniciar su segundo ciclo como entrenador de Boca y, además de la expectativa que genera su regreso, la conformación de su cuerpo técnico despertó curiosidad entre los hinchas.
Entre los nombres que acompañarán al Vasco aparece uno poco habitual para el fútbol argentino: Amr Mokhtar, un entrenador egipcio de 31 años que se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos del ex lateral xeneize durante sus experiencias en el exterior. El nuevo cuerpo técnico tendrá una marcada impronta internacional, fruto de los años que Arruabarrena trabajó en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Amr Mokhtar, la apuesta internacional de Arruabarrena en Boca
La relación entre Arruabarrena y Mokhtar comenzó en 2018 durante el paso del entrenador argentino por Pyramids FC, uno de los clubes más importantes de Egipto. Allí, el joven egipcio se sumó al staff técnico y rápidamente construyó una estrecha relación profesional con el Vasco. Desde entonces, ambos continuaron trabajando juntos en distintos proyectos.
Mokhtar acompañó a Arruabarrena durante su etapa al frente de la Selección de Emiratos Árabes Unidos y más recientemente en Al-Taawoun, de Arabia Saudita. Ahora tendrá un desafío completamente diferente: desembarcar en Boca y vivir su primera experiencia laboral en Occidente, nada menos que en uno de los clubes más populares del continente.
Antes de dedicarse a la dirección técnica, Mokhtar tuvo una breve carrera como futbolista profesional en Egipto. Se desempeñó como defensor y llegó a disputar tres partidos con la Selección Sub 20 de su país. Sin embargo, decidió retirarse tempranamente en 2018, cuando apenas tenía 23 años, para enfocarse de lleno en su formación como entrenador. Actualmente cuenta con licencia B y se destaca especialmente por sus capacidades de análisis táctico y preparación estratégica de los encuentros, aspectos que lo transformaron en una pieza importante dentro de los equipos de trabajo encabezados por Arruabarrena.
Los otros integrantes del cuerpo técnico de Boca
Más allá de la incorporación de Mokhtar, Arruabarrena volverá a rodearse de colaboradores históricos. Diego Markic continuará siendo su principal ayudante de campo. Ambos comparten una relación de larga data que comenzó en las divisiones juveniles de la Selección Argentina y que se consolidó durante el primer ciclo del Vasco en Boca, donde conquistaron el Torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2015.
También regresará Gustavo Roberti como preparador físico. Su experiencia previa en el club y su conocimiento de las exigencias del mundo Boca fueron factores valorados por la dirigencia para concretar su vuelta. Otro integrante será Juan Gobet, quien comenzó trabajando como analista de video en distintos equipos del Vasco y fue ganando protagonismo hasta transformarse en ayudante de campo. En esta nueva etapa tendrá un rol activo tanto en la planificación de entrenamientos como en el análisis de rivales.
Si bien gran parte de la estructura ya está conformada, todavía quedan algunos cargos por resolver antes de la presentación oficial. Boca y Arruabarrena continúan trabajando para definir quiénes ocuparán los puestos de segundo preparador físico y entrenador de arqueros, dos funciones que se espera queden cubiertas en los próximos días.
Con el cuerpo técnico prácticamente armado, el Vasco se enfocará en otro desafío clave: reestructurar el plantel y encarar un mercado de pases que será determinante para intentar devolver a Boca a los primeros planos del fútbol argentino y continental.
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