Quién es Amr Mokhtar, el egipcio que llegará a Boca junto al Vasco Arruabarrena

Antes de dedicarse a la dirección técnica, Mokhtar tuvo una breve carrera como futbolista profesional en Egipto. Se desempeñó como defensor y llegó a disputar tres partidos con la Selección Sub 20 de su país. Sin embargo, decidió retirarse tempranamente en 2018, cuando apenas tenía 23 años, para enfocarse de lleno en su formación como entrenador. Actualmente cuenta con licencia B y se destaca especialmente por sus capacidades de análisis táctico y preparación estratégica de los encuentros, aspectos que lo transformaron en una pieza importante dentro de los equipos de trabajo encabezados por Arruabarrena.

Los otros integrantes del cuerpo técnico de Boca

Más allá de la incorporación de Mokhtar, Arruabarrena volverá a rodearse de colaboradores históricos. Diego Markic continuará siendo su principal ayudante de campo. Ambos comparten una relación de larga data que comenzó en las divisiones juveniles de la Selección Argentina y que se consolidó durante el primer ciclo del Vasco en Boca, donde conquistaron el Torneo de Primera División y la Copa Argentina de 2015.

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También regresará Gustavo Roberti como preparador físico. Su experiencia previa en el club y su conocimiento de las exigencias del mundo Boca fueron factores valorados por la dirigencia para concretar su vuelta. Otro integrante será Juan Gobet, quien comenzó trabajando como analista de video en distintos equipos del Vasco y fue ganando protagonismo hasta transformarse en ayudante de campo. En esta nueva etapa tendrá un rol activo tanto en la planificación de entrenamientos como en el análisis de rivales.

Si bien gran parte de la estructura ya está conformada, todavía quedan algunos cargos por resolver antes de la presentación oficial. Boca y Arruabarrena continúan trabajando para definir quiénes ocuparán los puestos de segundo preparador físico y entrenador de arqueros, dos funciones que se espera queden cubiertas en los próximos días.

Con el cuerpo técnico prácticamente armado, el Vasco se enfocará en otro desafío clave: reestructurar el plantel y encarar un mercado de pases que será determinante para intentar devolver a Boca a los primeros planos del fútbol argentino y continental.