La buena noticia que recibió Boca por Adam Bareiro e impacta en el mercado de pases

Los números explican gran parte de ese interés. Montero disputó 17 partidos con Vélez en el semestre, recibió apenas 13 goles y consiguió mantener su arco invicto en siete oportunidades. Su rendimiento fue uno de los factores determinantes para que el equipo de Liniers se mantuviera competitivo y también para que la selección colombiana volviera a confiar en él de cara a la máxima cita internacional.

adam bareiro 1

La operación, sin embargo, presenta particularidades que podrían favorecer al club de la Ribera. Vélez todavía no ejecutó la opción de compra acordada con Millonarios, club dueño de los derechos económicos del arquero. El plazo para concretar esa adquisición está próximo a vencer y la incertidumbre abre una ventana de oportunidad que en Brandsen 805 siguen con atención.

Con el cupo liberado gracias a Bareiro, Riquelme analiza distintas alternativas para reforzar su plantel. Montero aparece como una posibilidad concreta para el arco, mientras que el caso Villa sigue generando expectativas. Lo cierto es que el club ya comenzó a mover fichas en un mercado que promete ser intenso y decisivo para sus aspiraciones durante el segundo semestre.