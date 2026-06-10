La buena noticia que recibió Boca por Adam Bareiro e impacta en el mercado de pases
Con un lugar disponible para incorporar futbolistas del exterior, la dirigencia analiza avanzar por una de las figuras de Vélez durante el primer semestre.
El mercado de pases comienza a tomar temperatura y Boca ya trabaja en la planificación del plantel que afrontará la segunda mitad de la temporada. En ese contexto, una noticia administrativa terminó teniendo consecuencias directas sobre la estrategia deportiva del club. La obtención de la nacionalidad argentina por parte de Adam Bareiro liberó un cupo de extranjero y abrió una nueva alternativa para reforzar el equipo.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene identificado un objetivo concreto para aprovechar ese espacio disponible. Se trata de Álvaro Montero, arquero colombiano que viene de destacarse en Vélez y que, gracias a sus actuaciones durante el primer semestre, logró meterse en la lista de convocados de Colombia para disputar el Mundial 2026.
Aunque por el momento no existe una oferta formal, desde el Xeneize ya realizaron averiguaciones para conocer las condiciones de una eventual negociación. La posibilidad tomó fuerza especialmente después de las declaraciones de Mauricio Serna, quien se mostró muy favorable a la llegada de su compatriota al club de la Ribera.
“Es bueno, es un gran arquero, referenciado por Oscar Córdoba”, expresó Chicho en diálogo con ESPN. Sus palabras reforzaron la valoración positiva que existe dentro del entorno xeneize respecto del guardameta, considerado una de las figuras más regulares del campeonato argentino durante los últimos meses.
Los números explican gran parte de ese interés. Montero disputó 17 partidos con Vélez en el semestre, recibió apenas 13 goles y consiguió mantener su arco invicto en siete oportunidades. Su rendimiento fue uno de los factores determinantes para que el equipo de Liniers se mantuviera competitivo y también para que la selección colombiana volviera a confiar en él de cara a la máxima cita internacional.
La operación, sin embargo, presenta particularidades que podrían favorecer al club de la Ribera. Vélez todavía no ejecutó la opción de compra acordada con Millonarios, club dueño de los derechos económicos del arquero. El plazo para concretar esa adquisición está próximo a vencer y la incertidumbre abre una ventana de oportunidad que en Brandsen 805 siguen con atención.
Con el cupo liberado gracias a Bareiro, Riquelme analiza distintas alternativas para reforzar su plantel. Montero aparece como una posibilidad concreta para el arco, mientras que el caso Villa sigue generando expectativas. Lo cierto es que el club ya comenzó a mover fichas en un mercado que promete ser intenso y decisivo para sus aspiraciones durante el segundo semestre.
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