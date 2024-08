Se acerca otro fin de ciclo en Boca: Pol Fernández seguiría su carrera en Brasil

El fin de ciclo de Pol Fernández en Boca parece inminente a pesar de los esfuerzos de Juan Román Riquelme y la dirigencia por retenerlo. El mediocampista dejó en claro que su etapa en la institución llegó a su fin, lo que generó cierta incertidumbre sobre su futuro.

Riquelme habló sin filtro sobre Pol Fernández: "Tengo una debilidad"

Consultado sobre la situación, el mandatario del club de La Ribera se expresó sobre el tema y no anduvo con rodeos: "Pol se crió con nosotros, ustedes saben lo que siento por él, me pone contento que el hincha lo esté aplaudiendo, hace unos meses no era igual, yo no voy a cambiar ahora, es un jugador muy importante en nuestro club".

Y luego, se sinceró: "Yo tengo la ilusión de que continúe en el club, hasta el último día tengo la ilusión de que siga".

