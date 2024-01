Todos juntos: el picante tridente ofensivo que pondría el Tanque Silva en Boca

"Yo lo he visto muy bien, no se le ha dado el gol nada más. Él no ha podido tener una buena pretemporada y eso en un fútbol competitivo es importantísimo. Por ahí no estaba al 100 por ciento de confianza, pero son momentos. Cavani ha demostrado en su carrera lo crack que es en cada lugar que se ha destacado. Es un crack y por algo está en Boca. El hincha lo va a disfrutar", sostuvo Silva en declaraciones a TyC Sports.