Bodo Glimt vs. Inter, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El equipo capitaneado por Lautaro Martínez parte como amplio favorito frente a un rival que sorprendió al meterse en esta instancia. La diferencia de planteles y presupuestos es notoria, pero el contexto climático y el empuje local suelen convertir a Bodo en una plaza compleja para cualquiera. El conjunto escandinavo accedió a esta fase tras sumar apenas nueve puntos en ocho presentaciones durante la etapa regular. Su clasificación fue ajustada y se sostuvo en un cierre impactante: victoria ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y una diferencia de gol de -1 que terminó siendo decisiva para avanzar en el 23° puesto de la tabla general.