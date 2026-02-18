Bodo Glimt vs. Inter, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El equipo de Lautaro Martínez inicia la serie de playoffs en Noruega, con la meta de encaminar la clasificación tras haber quedado a un paso de los octavos directos.
Este miércoles, desde las 17, el Inter afrontará un desafío incómodo en el Aspmyra Stadion cuando visite a Bodo/Glimt por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26. El conjunto italiano, que no logró meterse entre los clasificados directos a octavos de final, buscará imponer su jerarquía en territorio noruego para luego definir la llave en el Giuseppe Meazza con mayor margen.
El equipo capitaneado por Lautaro Martínez parte como amplio favorito frente a un rival que sorprendió al meterse en esta instancia. La diferencia de planteles y presupuestos es notoria, pero el contexto climático y el empuje local suelen convertir a Bodo en una plaza compleja para cualquiera. El conjunto escandinavo accedió a esta fase tras sumar apenas nueve puntos en ocho presentaciones durante la etapa regular. Su clasificación fue ajustada y se sostuvo en un cierre impactante: victoria ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y una diferencia de gol de -1 que terminó siendo decisiva para avanzar en el 23° puesto de la tabla general.
Del otro lado aparece un Inter que dejó sensaciones ambivalentes. En la última jornada de la fase de liga venció 2-0 al Borussia Dortmund en Alemania, un resultado de peso que, sin embargo, no alcanzó para evitar esta instancia extra. El equipo italiano concluyó con 15 unidades, una menos que el Manchester City, que fue el último en acceder directamente a octavos. Esa mínima diferencia lo obligó a disputar estos playoffs.
La escuadra nerazzurra sabe que no puede permitirse distracciones ante un adversario de menor calibre en los papeles. La experiencia internacional de sus principales figuras y el liderazgo de Lautaro serán determinantes para manejar los tiempos del partido. El objetivo es claro: conseguir un triunfo que permita viajar a Milán con la serie encarrilada y sin sobresaltos.
Bodo Glimt vs. Inter: probables formaciones
- Bodo Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh y Hauge. DT: Kjetil Knutsen.
- Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliski, Sui, Dimarco; Lautaro Martínez y Marcus Thuram. DT: Cristian Chivu.
Bodo Glimt vs. Inter: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Aspmyra Stadion.
- Árbitro: Daniel Siebert.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: ESPN 2.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario