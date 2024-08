La estrategia de Bolivia para las Eliminatorias: ¿mayor altura para complicar a los rivales?

Será un cruce clave para arrancar de la mejor manera el camino hacia la Copa del Mundo 2026 que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador de Bolivia, Oscar Villegas, reveló que la decisión de cambiar la localía le permitirá a su equipo ser más efectivo contó algunos detalles de lo que puede venir: “El fútbol está hecho de detalles. No quiere decir que con esto vamos a ganar. Estamos tratando de acudir a los mejores detalles que nos permitan ser más efectivos”, expresó y destacó que la idea de jugar en el ‘Titán’, como se llama también al estadio, “es lo más ajustado” a su plan: con un buen campo, lleno por completo y logística.

Y además, agregó: “En El Alto trataremos de ser lo más intensos posible, que sepan que están en un campo nuevo que hasta ahora es imbatible. También juega lo psicológico y anímico, es algo que nos va a ayudar muchísimo”.

Algunos detalles del nuevo estadio dónde será local Bolivia

El estadio de Villa Ingenio, su otro nombre por el barrio en el que está construido, fue habilitado este año como sede de encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana, por lo que es considerado el “más alto del mundo” en el que se juega fútbol internacional.

Allí hace de local el equipo Always Ready. Respecto al público, tiene capacidad para 25.000 espectadores, 15.000 menos que el Hernando Siles, y fue inaugurado en 2017.