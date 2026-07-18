La Corte Suprema de Brasil impide que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro

El magistrado también busca evitar la interferencia o campaña internacional en la residencia de Brasilia, por lo que el plan original de Milei de saludar en persona al exmandatario quedó frustrado.

Los viajes de Javier Milei no tienen fin: su agenda ahora incluye Brasil, Colombia, Perú y Ecuador

Como ya se informó, Javier Milei viajará a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, que el 4 de octubre competirá en las elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva.

"El 25 (de julio) viajo a Brasil. Lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro... Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", añadió el jefe de Estado sobre la visita a quien cumple prisión domiciliaria indefinida tras recibir una condena de 27 años y 3 meses de cárcel al ser hallado culpable de golpismo.

Pero en la agenda del Presidente no solo está Brasil: en su radar viajero también aparecen Ecuador, Perú y Colombia, en el marco de una larga gira que incluye su respaldo a la ultraderecha sudamericana, corriente en la que él mismo se inscribe.

En medio, Milei tendrá un intervalo local para presentare ante un auditorio afín: el 26 de julio recalará en Buenos Aires para encabezar el acto de inauguración de la Exposición Rural 2026 que tendrá lugar en el predio de Palermo.

La agenda viajera de Javier Milei

Tras permanecer en tierra brasileña, el 28 de julio Javier Milei viajará a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori, quien en segunda vuelta derrotó por 50.000 votos a Roberto Sánchez, del izquierdista Juntos por el Perú.

Y el 7 de agosto confirmó que estará en Colombia para la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, otro outsider que ganó las elecciones con base a un discurso de extrema derecha, similar al de Nayib Bukele.

Además, Milei confirmó que para la primera semana de agosto tiene previsto viajar a Ecuador para visitar al presidente Daniel Noboa, con quien el 21 de agosto del año pasado se encontró oficialmente en Buenos Aires. Durante la nueva reunión formalizarán acuerdos bilaterales vinculados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.