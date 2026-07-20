Batalla campal entre argentinos y brasileños en Río de Janeiro tras la final del Mundial 2026

Incidentes entre argentinos y brasileños en Búzios

Según medios locales brasileños, los hechos de violencia no se limitaron a Río de Janeiro: también se reportaron incidentes con participación de hinchas argentinos en otros estados, como Santa Catarina, Bahía y Pernambuco.

Represión de la Policía de Río de Janeiro, a palazos contra hinchas argentinos

La Policía Civil de Río de Janeiro intervino para dispersar a los involucrados y reprimió a los hinchas argentinos mediante el uso de bastones y gas pimienta.

La Policía de Río de Janeiro reprimió a los chinchas argentinos a palazos

Incidentes en el Obelisco tras la final del Mundial 2026: 15 detenidos y 7 policías heridos

Incidentes en el Obelisco tras la final del Mundial

La zona del Obelisco se convirtió una vez más en el foco de incidentes luego de un partido de la Selección. Según detallaron fuentes policiales, todo comenzó cuando un grupo de violentos comenzó a arrojar botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban custodiando la zona.

Los desmanes se iniciaron pasadas las 23:30, momento en que los atacantes derribaron contenciones y atacaron de forma directa al cordón de seguridad. Ante esta situación, efectivos avanzaron para dispersar a los involucrados con el apoyo de un camión hidrante y la policía motorizada, logrando dispersar a los violentos.

Como resultado del operativo, siete policías resultaron heridos con politraumatismos y 15 personas fueron detenidas.