Vinícius Jr. sorprendió con un retoque estético: los cambios no pasaron inadvertidos

El procedimiento se realizó apenas Vinícius regresó a Brasil después de pasar unos días de vacaciones en Europa. El delantero aprovechó las primeras jornadas de descanso para concretar este tratamiento antes de retomar la actividad profesional.

El cambio en su rostro no fue el único detalle que llamó la atención de los fanáticos durante este período. Días atrás también comenzaron a circular imágenes en las que se observó una renovada barba perfectamente perfilada, un trabajo realizado por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como "Scarfade", quien desarrolla su actividad profesional en Milán.

Las fotografías rápidamente se viralizaron en las redes sociales y despertaron una gran cantidad de comentarios. Algunos usuarios compararon su nueva apariencia con la del cantante estadounidense Jason Derulo, mientras que otros bromearon rebautizándolo como "Vini Sr.", en referencia al aspecto más maduro que adquirió con el nuevo look.