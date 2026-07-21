Vinícius Jr. sorprendió con un retoque estético: los cambios no pasaron inadvertidos
El delantero brasileño aprovechó sus días de descanso luego de la Copa del Mundo para someterse a un procedimiento estético en Goiânia.
Tras finalizar su participación con la selección de Brasil en el Mundial 2026, Vinícius Júnior decidió aprovechar el receso antes de reincorporarse al Real Madrid para realizar algunos cambios en su imagen personal. Según trascendió en las últimas horas, el atacante se sometió a un procedimiento estético de armonización de mentón durante su estadía en su país, una intervención que se llevó adelante con un importante despliegue de seguridad para preservar la privacidad del futbolista.
La información fue revelada por el portal brasileño LeoDias, que aseguró que el tratamiento se realizó en una clínica ubicada en Goiânia y que toda la jornada estuvo organizada para evitar filtraciones de fotografías o videos. De acuerdo con esa publicación, el centro médico suspendió la atención al público mientras permanecieron allí Vinícius y la influencer Virginia Fonseca, quien también habría sido atendida por el mismo especialista.
El encargado del procedimiento fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, un profesional reconocido por trabajar con figuras del espectáculo y del deporte. Según el informe, el médico viajó especialmente desde Miami hasta Brasil con el único objetivo de atender al delantero del Real Madrid y a su pareja.
Qué se hizo Vinicius en la cara y el estricto protocolo para que no se filtre
La técnica elegida consistió en una armonización de mandíbula y mentón, un tratamiento que busca mejorar la definición del rostro mediante una mayor proyección de esa zona facial. Este tipo de procedimientos estéticos ganó popularidad entre celebridades en los últimos años debido a que permite modificar el contorno del rostro sin recurrir a una cirugía de alta complejidad.
Siempre de acuerdo con la información difundida por LeoDias, la clínica implementó un estricto protocolo de confidencialidad. Todos los integrantes del equipo médico recibieron instrucciones específicas para impedir cualquier tipo de filtración en redes sociales, mientras que las instalaciones permanecieron cerradas al resto de los pacientes durante toda la visita del futbolista.
El procedimiento se realizó apenas Vinícius regresó a Brasil después de pasar unos días de vacaciones en Europa. El delantero aprovechó las primeras jornadas de descanso para concretar este tratamiento antes de retomar la actividad profesional.
El cambio en su rostro no fue el único detalle que llamó la atención de los fanáticos durante este período. Días atrás también comenzaron a circular imágenes en las que se observó una renovada barba perfectamente perfilada, un trabajo realizado por el estilista Salah Eddine Rhnim, conocido como "Scarfade", quien desarrolla su actividad profesional en Milán.
Las fotografías rápidamente se viralizaron en las redes sociales y despertaron una gran cantidad de comentarios. Algunos usuarios compararon su nueva apariencia con la del cantante estadounidense Jason Derulo, mientras que otros bromearon rebautizándolo como "Vini Sr.", en referencia al aspecto más maduro que adquirió con el nuevo look.
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