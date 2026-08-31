Bomba en el mercado: Liverpool cerró el pase de Barcola por una suma récord
El atacante francés dejó el Paris Saint Germain tras el Mundial y firmó contrato con los Reds hasta 2031 a cambio de 145 millones de euros.
El mercado de pases europeo sacudió los cimientos del fútbol mundial en su recta final. Liverpool concretó un golpe sobre la mesa al cerrar la incorporación de Bradley Barcola procedente del Paris Saint Germain. La institución inglesa desembolsó 145 millones de euros para quedarse con la ficha del extremo galo, una cifra impactante que lo posiciona como el segundo refuerzo más costoso en toda la historia de la Premier League.
El delantero de 23 años, que disputó la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Francia, selló un vínculo de larga duración con Anfield hasta junio de 2031. El traspaso venía madurando desde hacía semanas, acelerado por el rol secundario que le otorgó Luis Enrique en los compromisos decisivos de la temporada previa y la necesidad del conjunto británico de reestructurar una ofensiva golpeada por la partida de Mohamed Salah y la dura lesión de Hugo Ekitike.
Bradley Barcola, el mercado de pases y la reconstrucción del Liverpool
El paso de Barcola por el conjunto parisino dejó registros contundentes: disputó 152 partidos, anotó 39 goles, dio 37 asistencias y levantó 13 títulos nacionales e internacionales. Previamente surgido de la cantera del Olympique de Lyon —donde jugó 47 encuentros—, el joven atacante tuvo su última participación oficial con la camiseta del PSG al ingresar en el complemento de la final de la Champions League frente al Arsenal, previo a disputar la cita máxima de selecciones.
La llegada del extremo forma parte de un ambicioso proceso de renovación en Merseyside. Tras una campaña fallida con Arne Slot en el banco, donde los Reds finalizaron quintos en la liga y sin trofeos en sus vitrinas, la directiva apostó por Andoni Iraola para encabezar el nuevo ciclo técnico. Con el objetivo de devolver al club a los primeros planos, la dirigencia ya había sumado a Jérémy Jacquet, Víctor Muñoz y al uruguayo Ronald Araújo a préstamo.
En Anfield, Barcola está llamado a conformar el nuevo tridente de ataque y compartir el vestuario con Alexis Mac Allister, referente consolidado de la mitad de la cancha. De esta manera, el Liverpool encara una nueva etapa con un plantel renovado que busca recuperar el protagonismo tanto en el plano local como internacional.
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