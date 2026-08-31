Bomba en el mercado: Liverpool cerró el pase de Barcola por una suma récord

El delantero de 23 años, que disputó la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Francia, selló un vínculo de larga duración con Anfield hasta junio de 2031. El traspaso venía madurando desde hacía semanas, acelerado por el rol secundario que le otorgó Luis Enrique en los compromisos decisivos de la temporada previa y la necesidad del conjunto británico de reestructurar una ofensiva golpeada por la partida de Mohamed Salah y la dura lesión de Hugo Ekitike.