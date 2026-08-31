Quién será el nuevo 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi
La salida del capitán deja vacante el número más emblemático de la Argentina. No son muchos los jugadores que aparecen entre los principales candidatos.
Lionel Messi ya no continuará en la Selección Argentina. El capitán comunicó este lunes su decisión de ponerle punto final a su ciclo con el equipo nacional a los 39 años y, de esta manera, comenzó una nueva etapa para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Esto generó sorpresa por el momento elegido.
Si bien desde hace tiempo se hablaba de la cercanía de su despedida, la expectativa estaba puesta en que pudiera disputar al menos un último partido en Argentina para recibir el reconocimiento de los hinchas. Ahora, además del desafío deportivo que representa su ausencia, aparece una cuestión simbólica: ¿quién utilizará la camiseta número 10 de la Selección Argentina después de Messi?
La camiseta 10 de Argentina vuelve a quedar vacante
El número 10 tiene una importancia especial en la historia del seleccionado. Después del retiro de Diego Armando Maradona en 1994, diferentes futbolistas tuvieron la posibilidad de llevar ese dorsal hasta que Messi comenzó a utilizarlo de manera habitual desde 2009.
Durante los últimos 17 años, la camiseta quedó prácticamente identificada con el rosarino. Sin embargo, hubo algunas excepciones en partidos oficiales, principalmente cuando Messi no estuvo disponible. Sergio Agüero, Javier Pastore, Ángel Di María, Éver Banega, Ángel Correa, Paulo Dybala y Franco Mastantuono fueron algunos de los jugadores que llegaron a utilizar el número en Eliminatorias.
De esa lista, Mastantuono es el único que todavía podría tener continuidad dentro del seleccionado. Aun así, no aparece como el principal candidato para convertirse en el heredero definitivo de Messi.
Alexis Mac Allister, uno de los grandes candidatos
Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool es una pieza fundamental dentro del equipo de Lionel Scaloni y cuenta con una característica importante para esta sucesión: forma parte del núcleo de confianza del entrenador desde hace varios años. Con 27 años, ya disputó 54 partidos y convirtió siete goles desde su debut, producido el 5 de septiembre de 2019.
Además, fue Scaloni quien le dio su primera oportunidad en la Mayor, por lo que existe una relación futbolística consolidada entre ambos. Su importancia en el mediocampo, su experiencia internacional y su protagonismo en el ciclo campeón del mundo lo posicionan como uno de los principales candidatos para asumir la responsabilidad de vestir la 10.
Enzo Fernández también aparece en la pelea
Otro futbolista con posibilidades es Enzo Fernández. El volante de 25 años irrumpió en la Selección Argentina en 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza importante para Scaloni. El entrenador lo convocó por primera vez en septiembre de aquel año y apenas unos meses después Enzo fue titular durante el Mundial de Qatar, donde Argentina consiguió el título.
Desde entonces, mantuvo un lugar relevante dentro de la estructura del seleccionado. Actualmente suma 49 partidos y ocho goles con la camiseta argentina. Su juventud y su proyección a largo plazo podrían ser argumentos importantes a la hora de definir quién llevará el dorsal que deja Messi.
Thiago Almada y Nico Paz, otras alternativas
Thiago Almada también aparece entre las opciones. El mediocampista ofensivo ya utilizó la camiseta número 10 en algunos partidos y es un jugador muy bien considerado por el cuerpo técnico de Scaloni. Su reciente transferencia a River le dio además un nuevo capítulo a su carrera en el fútbol argentino. Su capacidad para desempeñarse en posiciones ofensivas y su habilidad individual podrían convertirlo en una alternativa interesante.
Por otro lado, Nico Paz representa una posibilidad vinculada con la renovación generacional. El futbolista del Como de Italia viene destacándose y aparece como uno de los jugadores jóvenes que pueden tener mayor protagonismo en el futuro de la nueva Scaloneta.
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