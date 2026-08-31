Quién será el nuevo 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Alexis Mac Allister, uno de los grandes candidatos

Uno de los nombres que aparece con mayor fuerza es Alexis Mac Allister. El mediocampista del Liverpool es una pieza fundamental dentro del equipo de Lionel Scaloni y cuenta con una característica importante para esta sucesión: forma parte del núcleo de confianza del entrenador desde hace varios años. Con 27 años, ya disputó 54 partidos y convirtió siete goles desde su debut, producido el 5 de septiembre de 2019.

Además, fue Scaloni quien le dio su primera oportunidad en la Mayor, por lo que existe una relación futbolística consolidada entre ambos. Su importancia en el mediocampo, su experiencia internacional y su protagonismo en el ciclo campeón del mundo lo posicionan como uno de los principales candidatos para asumir la responsabilidad de vestir la 10.

Enzo Fernández también aparece en la pelea

Otro futbolista con posibilidades es Enzo Fernández. El volante de 25 años irrumpió en la Selección Argentina en 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza importante para Scaloni. El entrenador lo convocó por primera vez en septiembre de aquel año y apenas unos meses después Enzo fue titular durante el Mundial de Qatar, donde Argentina consiguió el título.

Desde entonces, mantuvo un lugar relevante dentro de la estructura del seleccionado. Actualmente suma 49 partidos y ocho goles con la camiseta argentina. Su juventud y su proyección a largo plazo podrían ser argumentos importantes a la hora de definir quién llevará el dorsal que deja Messi.

Thiago Almada y Nico Paz, otras alternativas

Thiago Almada también aparece entre las opciones. El mediocampista ofensivo ya utilizó la camiseta número 10 en algunos partidos y es un jugador muy bien considerado por el cuerpo técnico de Scaloni. Su reciente transferencia a River le dio además un nuevo capítulo a su carrera en el fútbol argentino. Su capacidad para desempeñarse en posiciones ofensivas y su habilidad individual podrían convertirlo en una alternativa interesante.

Por otro lado, Nico Paz representa una posibilidad vinculada con la renovación generacional. El futbolista del Como de Italia viene destacándose y aparece como uno de los jugadores jóvenes que pueden tener mayor protagonismo en el futuro de la nueva Scaloneta.