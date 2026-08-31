¿Lionel Messi saturó Instagram? La plataforma tuvo una caída después del comunicado de despedida

El pico de fallas en Instagram tras el posteo

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De acuerdo con los datos brindados por la plataforma especializada Downdetector, a partir de las 12:10 p.m. de la jornada, se registró un pico inusual de reportes de errores por parte de los internautas. Los gráficos exhiben una escalada repentina en las quejas justo en el momento en que el extenso texto y la foto de los cuadernos manuscritos del capitán comenzaban a dar la vuelta al mundo.