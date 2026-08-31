¿Lionel Messi saturó Instagram? La plataforma tuvo una caída después del comunicado de despedida
Tras el sorpresivo anuncio de Lionel Messi sobre su retiro, miles de usuarios reportaron fallas. El astro rosarino generó un colapso en la famosa red social.
El sorpresivo mensaje de Lionel Messi confirmando su alejamiento definitivo de la Selección Argentina no solo provocó una inmensa tristeza entre los fanáticos, sino que también tuvo un fuerte impacto tecnológico. Minutos después de su publicación, la aplicación experimentó severos problemas de conexión y carga de contenido a nivel global.
El pico de fallas en Instagram tras el posteo
De acuerdo con los datos brindados por la plataforma especializada Downdetector, a partir de las 12:10 p.m. de la jornada, se registró un pico inusual de reportes de errores por parte de los internautas. Los gráficos exhiben una escalada repentina en las quejas justo en el momento en que el extenso texto y la foto de los cuadernos manuscritos del capitán comenzaban a dar la vuelta al mundo.
IMPORTANTE: Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina
La inmensa cantidad de interacciones simultáneas parece haber llevado al límite la capacidad de los servidores de Meta. La publicación alcanzó la impactante cifra de 4,4 millones de "Me gusta" y superó los 445 mil comentarios en apenas dos horas, demostrando la magnitud del fervor digital. Entre los principales problemas detectados por la comunidad, se destacaron fuertes inconvenientes para actualizar el inicio, lentitud extrema y dificultades para visualizar otras publicaciones en el perfil del jugador.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario