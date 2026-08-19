Philadelphia Union vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS: horario, formaciones y TV
Las Garzas visitan al Union este miércoles por la MLS con la necesidad de volver al triunfo después de una dura derrota ante Nashville y la eliminación de la Leagues Cup.
Inter Miami tendrá este miércoles una nueva oportunidad para cambiar el rumbo y volver a meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos de la MLS. El equipo de Lionel Messi visitará a Philadelphia Union en el Subaru Park, por la vigésima fecha de la temporada regular, en un encuentro que comenzará a las 20.30 de Argentina.
El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos llega al compromiso después de atravesar una semana complicada. Las Garzas perdieron 4-1 frente a Nashville en su última presentación por el campeonato y, previamente, habían quedado eliminado de la Leagues Cup tras sufrir derrotas ante Monterrey y León. La caída ante Nashville profundizó el mal momento y los dejó obligadas a reaccionar rápidamente si pretenden mantenerse cerca de los puestos de privilegio.
Actualmente, ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este y suma 38 puntos en 18 partidos, producto de 11 victorias, cinco empates y dos derrotas. El equipo tiene además una diferencia de gol positiva y continúa siendo uno de los conjuntos con mayor poder ofensivo de la competencia.
Messi vuelve a ser la gran carta de Inter Miami
Lionel Messi será nuevamente una de las principales atracciones del encuentro. El capitán argentino acumula 12 goles y siete asistencias en la MLS y es el futbolista más determinante de un equipo que necesita recuperar regularidad. Hoyos había destacado antes del partido que veía bien al rosarino y remarcó la comodidad que mantiene dentro del campo de juego.
Messi volvió a convertir después del Mundial y continúa siendo una pieza central para el funcionamiento ofensivo de Inter Miami. Sin embargo, el contexto colectivo no es el mejor. Ante Nashville, fue titular, falló un penal y participó en la jugada del descuento de Telasco Segovia, pero no pudo evitar la derrota por 4-1. El resultado significó otro golpe después de la eliminación en la Leagues Cup.
Por el lado de Philadelphia, la realidad es diferente. El Union llega con una importante racha positiva en la MLS: consiguió cuatro triunfos consecutivos y viene de protagonizar una remontada frente a New York City. El equipo perdía 2-0 y terminó imponiéndose 3-2, una reacción que le permitió recuperar confianza después de un comienzo de temporada irregular.
Philadelphia quiere aprovechar el mal momento de Miami
Actualmente ocupa el decimotercer puesto de la Conferencia Este, aunque su reciente recuperación modificó el panorama. El equipo acumula cuatro victorias consecutivas en el campeonato y buscará aprovechar la localía para dar otro golpe ante un rival que pelea en la parte alta de la tabla. Además, el Union cuenta con Milan Iloski como una de sus principales amenazas ofensivas. El delantero estadounidense lleva 10 goles en la temporada y es el máximo anotador del conjunto local.
En la Leagues Cup, Philadelphia no logró avanzar de la primera fase. Perdió 1-0 ante Cruz Azul, derrotó 3-1 a Necaxa y cerró su participación con una caída 2-0 frente a Santos Laguna. Sin embargo, su rendimiento en la MLS fue en ascenso y ahora buscará trasladar esa confianza al duelo contra Messi y compañía. El antecedente más reciente entre ambos equipos promete un espectáculo de goles. El 24 de mayo de 2026, Inter Miami se impuso 6-4 ante Philadelphia en un partido de altísimo ritmo.
Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS: probables formaciones
- Philadelphia Union: Andre Blake: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner: Cavan Sullivan, Jovan Luki, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.
Philadelphia Union vs. Inter Miami: otros datos
- Hora: 20.30.
- Estadio: Subaru Park.
- TV/streaming: Apple TV/MLS Season Pass.
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