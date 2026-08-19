Philadelphia Union vs. Inter Miami de Lionel Messi, por la MLS: horario, formaciones y TV

Por el lado de Philadelphia, la realidad es diferente. El Union llega con una importante racha positiva en la MLS: consiguió cuatro triunfos consecutivos y viene de protagonizar una remontada frente a New York City. El equipo perdía 2-0 y terminó imponiéndose 3-2, una reacción que le permitió recuperar confianza después de un comienzo de temporada irregular.

Philadelphia quiere aprovechar el mal momento de Miami

Actualmente ocupa el decimotercer puesto de la Conferencia Este, aunque su reciente recuperación modificó el panorama. El equipo acumula cuatro victorias consecutivas en el campeonato y buscará aprovechar la localía para dar otro golpe ante un rival que pelea en la parte alta de la tabla. Además, el Union cuenta con Milan Iloski como una de sus principales amenazas ofensivas. El delantero estadounidense lleva 10 goles en la temporada y es el máximo anotador del conjunto local.

En la Leagues Cup, Philadelphia no logró avanzar de la primera fase. Perdió 1-0 ante Cruz Azul, derrotó 3-1 a Necaxa y cerró su participación con una caída 2-0 frente a Santos Laguna. Sin embargo, su rendimiento en la MLS fue en ascenso y ahora buscará trasladar esa confianza al duelo contra Messi y compañía. El antecedente más reciente entre ambos equipos promete un espectáculo de goles. El 24 de mayo de 2026, Inter Miami se impuso 6-4 ante Philadelphia en un partido de altísimo ritmo.

Philadelphia Union vs. Inter Miami por la MLS: probables formaciones

Philadelphia Union: Andre Blake: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner: Cavan Sullivan, Jovan Luki, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski, Bruno Damiani. DT: Ryan Richter .

Andre Blake: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner: Cavan Sullivan, Jovan Luki, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski, Bruno Damiani. . Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter. DT: Guillermo Hoyos.

Philadelphia Union vs. Inter Miami: otros datos