No se vio en TV: el cruce de Lionel Messi con un rival en Philadelphia Union-Inter Miami

Por ese motivo, la resolución del organismo será importante para conocer si Messi podrá estar disponible para el próximo encuentro de Inter Miami. El argentino no fue expulsado durante el incidente, pero la MLS tiene la posibilidad de revisar posteriormente acciones que no hayan derivado en una tarjeta roja durante el partido.

La noche terminó todavía más caliente. Sobre el cierre del encuentro se produjo otro enfrentamiento que sí terminó con expulsiones: Yannick Bright, de Inter Miami, y Cavan Sullivan, hermano de Quinn, recibieron la tarjeta roja.