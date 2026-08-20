No se vio en TV: el cruce de Lionel Messi con un rival en Philadelphia Union-Inter Miami
El capitán de Las Garzas discutió con Quinn Sullivan durante el empate por la MLS y el árbitro tuvo que intervenir para evitar que el episodio pasara a mayores.
Lionel Messi volvió a estar en el centro de la escena durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS. El argentino marcó un gol, participó activamente en otra de las conquistas de su equipo y tuvo una actuación determinante en el ataque, pero también protagonizó un momento de mucha tensión durante el segundo tiempo.
Después de una jugada polémica, el capitán de Inter Miami tuvo un fuerte intercambio con Quinn Sullivan y ambos terminaron frente a frente. El episodio ocurrió durante el complemento, en un partido que fue aumentando su temperatura con el correr de los minutos. Sullivan había ingresado recientemente al campo de juego cuando Messi se acercó para reclamarle una acción que había ocurrido durante el desarrollo del encuentro.
El argentino entendió que el futbolista de Philadelphia había levantado demasiado el codo en una disputa y se lo hizo saber con gestos. La discusión rápidamente subió de tono. El 10 se acercó a Sullivan y, en medio del intercambio, le dio una palmada en la zona del cuello. El futbolista estadounidense reaccionó inmediatamente y no retrocedió ante el capitán argentino: ambos quedaron cara a cara durante algunos segundos.
La situación amenazaba con generar un conflicto mayor, pero el árbitro intervino rápidamente para separar a los protagonistas. De esa manera, el cruce no pasó a mayores dentro del campo de juego, aunque el episodio podría tener consecuencias una vez que sea analizado por las autoridades de la competencia.
Messi y Sullivan, bajo la lupa de la MLS
El incidente será evaluado por el Comité Disciplinario de la MLS, que deberá determinar si corresponde aplicar algún tipo de sanción a los futbolistas involucrados. En este tipo de situaciones, la consecuencia más habitual es una multa económica, aunque el reglamento también contempla la posibilidad de una suspensión.
Por ese motivo, la resolución del organismo será importante para conocer si Messi podrá estar disponible para el próximo encuentro de Inter Miami. El argentino no fue expulsado durante el incidente, pero la MLS tiene la posibilidad de revisar posteriormente acciones que no hayan derivado en una tarjeta roja durante el partido.
La noche terminó todavía más caliente. Sobre el cierre del encuentro se produjo otro enfrentamiento que sí terminó con expulsiones: Yannick Bright, de Inter Miami, y Cavan Sullivan, hermano de Quinn, recibieron la tarjeta roja.
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