Lionel Messi volvió gritar: su nuevo golazo para Inter Miami
El capitán argentino volvió a convertir en la MLS con una gran maniobra individual de su sello característico.
Lionel Messi volvió a dejar su sello inconfundible en los terrenos de juego de la Major League Soccer (MLS). Este miércoles, en el marco de una nueva fecha del certamen estadounidense, el astro rosarino marcó un verdadero golazo para poner el 2-1 parcial a favor del Inter Miami en su difícil visita a Philadelphia.
La jugada que desató el festejo argentino tuvo lugar cuando el delantero recibió el balón dentro del área rival, dominó con clase, ejecutó una sutil gambeta hacia adentro para eludir la marca y sacó un preciso remate de zurda al palo más lejano del arquero, que nada pudo hacer ante la excelsa definición.
Lionel Messi y el regreso al gol tras un momento difícil
Esta conquista adquiere un valor especial en el plano anímico y deportivo, ya que se trata del primer tanto que marca Lionel Messi desde su regreso a la actividad oficial tras haber atravesado el duro momento personal por la muerte de su padre.
Con esta nueva anotación, el capitán de la Selección Argentina demuestra que mantiene intacta su vigencia y su capacidad desequilibrante, ilusionando una vez más a los hinchas del Inter Miami en la lucha por los primeros puestos de la liga estadounidense.
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