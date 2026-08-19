Sorpresa en Aston Villa: la decisión que tomaron y sacude el futuro de Dibu Martínez
El conjunto inglés oficializó la compra de un arquero en un movimiento que deja en jaque la continuidad del marplatense tras caerse su pase a la Juventus.
El mercado de pases de la Premier League explotó con una novedad que impacta de lleno en la Selección Argentina. Aston Villa anunció oficialmente la contratación del arquero japonés Zion Suzuki y del lateral italiano Matteo Ruggeri para potenciar su plantel de cara a la Champions League. Sin embargo, el movimiento en la portería encendió todas las alarmas y plantea un enorme interrogante alrededor de Emiliano "Dibu" Martínez.
La llegada de Suzuki, de 23 años, se cerró en una cifra cercana a los 35 millones de euros tras sus destacadas actuaciones en el Parma de Italia y su consagratoria labor en el reciente Mundial 2026. La fuerte apuesta económica por el guardameta asiático no parece una simple alternativa de recambio, sino una decisión estratégica que marca un cambio de era bajo los tres palos en Birmingham.
Aston Villa contrató al arquero de Japón: ¿qué va a pasar con Dibu Martínez?
El contexto encuentra al referente marplatense en una posición sumamente incómoda. Con intenciones de cambiar de aire y buscar nuevos desafíos, Martínez tenía avanzada su salida hacia la Juventus, pero las negociaciones se cayeron a último momento y el pase quedó frustrado. Sin ofertas concretas sobre la mesa por el momento, el marplatense quedó en una encrucijada inédita en los Villanos, donde fue héroe y figura indiscutida durante las últimas temporadas.
Suzuki, nacido en Estados Unidos pero nacionalizado japonés, cuenta con un recorrido meteórico tras debutar a los 18 años en Urawa Red Diamonds, pasar por el Sint-Truiden belga y consolidarse en la Serie A. Ahora, su desembarco en Inglaterra llega para poner a prueba la jerarquía del marplatense en un inicio de temporada convulsionado.
Junto al guardameta asiático, los ingleses también cerraron al carrilero zurdo Matteo Ruggeri (ex Atalanta y Atlético de Madrid), reforzando una estructura defensiva que se renueva. Mientras el Aston Villa reacomoda sus fichas para competir al más alto nivel europeo, la incertidumbre sobre el futuro de Dibu crece hora a hora a la espera de una resolución antes del cierre del libro de pases.
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