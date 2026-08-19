Sorpresa en Aston Villa: la decisión que tomaron y sacude el futuro de Dibu Martínez

De dónde es Zion Suzuki, el arquero de Japón que pudo atajar para tres países distintos

Aston Villa contrató al arquero de Japón: ¿qué va a pasar con Dibu Martínez?

El contexto encuentra al referente marplatense en una posición sumamente incómoda. Con intenciones de cambiar de aire y buscar nuevos desafíos, Martínez tenía avanzada su salida hacia la Juventus, pero las negociaciones se cayeron a último momento y el pase quedó frustrado. Sin ofertas concretas sobre la mesa por el momento, el marplatense quedó en una encrucijada inédita en los Villanos, donde fue héroe y figura indiscutida durante las últimas temporadas.