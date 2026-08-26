Gastón Martirena reveló que una estrella mundial lo llamó para llevarlo a jugar con él

"Le agradecí porque yo ya tenía todo hablado con Nacional. Ya estaba por viajar para acá. El me entendió que venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Y me agradeció. Ojalá que otro momento de la vida nos podamos cruzar", relató Martirena.

La elección tiene además un componente sentimental. El defensor no solamente regresa al fútbol uruguayo, sino que lo hace para incorporarse al club del que es hincha. Después de varios años en Argentina, encontró en Nacional una alternativa para relanzar su carrera y volver a tener continuidad.

El acuerdo entre Racing y el conjunto de Montevideo contempla un préstamo hasta mediados de 2027. Nacional pagará 300.000 dólares por la cesión y tendrá una opción de compra de 4.500.000 dólares por el 100 por ciento de los derechos económicos. La Academia conservará el 70 por ciento de la ficha, mientras que Liverpool de Uruguay mantiene el 30 por ciento restante.

El interés de Santos y otras ofertas que recibió

El vínculo entre Martirena y Santos no comenzó con el llamado de Neymar. Ya había aparecido anteriormente en una negociación entre ambas instituciones. Su nombre había sido incluido en una operación vinculada con Adonis Frías, aunque finalmente el defensor terminó marchándose a Atlas de México y aquella alternativa quedó sin efecto.

"ME DICE QUE ME QUIEREN, QUE ME NECESITAN..." Martirena le contó a @DavilaTomi que Neymar lo llamó para tratar de convencerlo de que vaya al Santos.



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El Bolso también había intentado contratarlo semanas atrás. Sin embargo, la dirigencia celeste y blanca inicialmente pretendía desprenderse del futbolista mediante una transferencia definitiva y no contemplaba con la misma facilidad una cesión.

A su vez, CSKA de Moscú había presentado una propuesta que incluía tres millones de dólares más el pase de Ramiro de Luciano. La oferta fue rechazada porque la institución de Avellaneda pretendía obtener 4,2 millones de dólares por la ficha del lateral.

Martirena había llegado a Racing en 2023 procedente de Liverpool de Uruguay. En aquella operación, la Academia desembolsó 2,6 millones de dólares por el 70 por ciento del pase. Durante su estadía en Avellaneda, el uruguayo disputó 109 partidos, convirtió 12 goles y entregó 14 asistencias. Además, formó parte de un equipo que consiguió títulos importantes: la Copa Sudamericana y la Recopa de 2025.