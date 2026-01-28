Bomba: River sueña con el regreso de Rafael Santos Borré y ya dio los primeros pasos

En síntesis, la oferta económica que River está dispuesto a presentar representa cerca del 60% del salario que percibe actualmente el delantero, con pasado en Villarreal, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen. En este contexto, si Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia no deciden hacer un esfuerzo adicional para acercar los números y seducir a Borré, las chances de que la negociación llegue a buen puerto aparecen, por ahora, como muy lejanas.