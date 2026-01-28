Bomba: River sueña con el regreso de Rafael Santos Borré y ya dio los primeros pasos
El Millonario inició contactos para conocer la situación del delantero colombiano e intentar negociar su vuelta.
River sigue moviéndose en el mercado de pases y uno de los nombres que volvió a instalarse con fuerza es el de Rafael Santos Borré. El Millonario realizó sondeos formales con la intención de explorar la posibilidad de repatriar al delantero colombiano, una figura muy recordada por los hinchas por su protagonismo en una de las etapas más exitosas del club.
El atacante, de 30 años, mantiene vínculo contractual con Inter de Porto Alegre hasta diciembre de 2028, una situación que condiciona cualquier avance inmediato. Ese compromiso a largo plazo, sumado a un salario elevado para los parámetros actuales de River, representa el principal freno para que las charlas pasen a una instancia más concreta.
Desde Núñez admiten que existieron contactos iniciales para conocer tanto la situación contractual del futbolista como su predisposición a un eventual regreso. La búsqueda apunta a sumar jerarquía en ofensiva y experiencia internacional, dos atributos que Borré supo aportar con creces durante su anterior ciclo con la banda roja.
El nombre del colombiano vuelve a despertar ilusión por su peso en la historia reciente del club. Durante su etapa en River disputó 149 partidos oficiales, convirtió 55 goles y entregó 18 asistencias, siendo decisivo en encuentros clave y destacándose por su presión constante, su capacidad asociativa y su aparición en momentos determinantes.
En la dirigencia son conscientes de que el contexto económico es distinto al de años anteriores y que cualquier intento por concretar su vuelta deberá encuadrarse en una estructura financiera cuidada.
En síntesis, la oferta económica que River está dispuesto a presentar representa cerca del 60% del salario que percibe actualmente el delantero, con pasado en Villarreal, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen. En este contexto, si Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia no deciden hacer un esfuerzo adicional para acercar los números y seducir a Borré, las chances de que la negociación llegue a buen puerto aparecen, por ahora, como muy lejanas.
