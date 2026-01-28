La AFA reveló cuántos socios tienen los clubes de Primera División: así está el ranking
La AFA difundió el Informe de Clubes 2025 con el ranking de socios de la Primera División, liderado por River y Boca.
La Asociación del Fútbol Argentino difundió este miércoles su Informe de Clubes 2025, un documento oficial que detalla distintos aspectos institucionales de las entidades afiliadas y que incluyó un dato que genera fuerte impacto: la cantidad de socios que tiene cada club de la Liga Profesional de Fútbol.
Según explicó la AFA en su sitio oficial, el relevamiento forma parte de “una exhaustiva tarea de recopilación de datos que reflejan el enorme entramado institucional que sostiene a los clubes de Primera División, verdaderos pilares sociales, culturales y deportivos de la Argentina”.
El informe consagra a River como el club con mayor masa societaria del país. El Millonario alcanza los 352.712 socios, una cifra que lo coloca con amplia ventaja sobre Boca, que aparece en el segundo lugar con 282.644 afiliados.
El tercer puesto es para Independiente, con 165.262 socios, aunque la distancia con los dos primeros es considerable. El cuarto lugar del ranking presenta una de las principales sorpresas del relevamiento: Rosario Central suma 104.951 socios y se ubica por encima de otros clubes históricos. Detrás del Canalla aparecen Racing, con 102.707 afiliados, y San Lorenzo, que registra 89.717 socios. Los diez primeros lugares del ranking se completan con Newell’s, Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán.
El informe aclara que no fueron incluidos los clubes que ascendieron a la Primera División en la última temporada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, por lo que no figuran en el listado. En el extremo opuesto de la tabla se encuentra Deportivo Riestra, que aparece como el club con menor cantidad de socios en la máxima categoría, con poco más de 1.000 afiliados, marcando una enorme brecha respecto del resto de las instituciones del fútbol argentino.
El ranking completo de socios de los clubes de Primera División
- River: 352.712 socios.
- Boca: 282.644
- Independiente: 165.262
- Rosario Central: 104.951
- Racing: 102.707
- San Lorenzo: 89.717
- Newell’s (Rosario): 84.759
- Vélez: 79.083
- Talleres (Córdoba): 70.582
- Huracán: 68.755
- Belgrano (Córdoba): 67.318
- Estudiantes: 55.871
- Lanús: 36.206
- Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
- Instituto (Córdoba): 29.156
- Atlético Tucumán: 27.956
- Unión (Santa Fe): 22.774
- Argentinos Juniors: 20.069
- Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926
- Banfield: 16.803
- Sarmiento (Junín): 9.340
- Tigre: 9.181
- Platense: 9.132
- Defensa y Justicia: 7.400
- Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
- Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
- Barracas Central: 3.107
- Deportivo Riestra: 1.007
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario