Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea que sacudió el mercado en River

Tras cumplir los 18 años, Páez fue cedido a Racing de Estrasburgo, donde disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol. Si bien sumó experiencia en el fútbol europeo, la falta de continuidad y algunas decisiones apresuradas impidieron que se afianzara definitivamente.

A nivel selección, el volante participó en los combinados sub-17 y sub-20 de Ecuador y debutó en la mayor el 12 de septiembre de 2023. Desde entonces acumula 23 partidos, 2 goles y presencias en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.