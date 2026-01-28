Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea que sacudió el mercado en River
El Millonario sorprendió con la llegada del volante ofensivo de 18 años del equipo inglés, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano.
Este miércoles, el nombre de Kendry Páez irrumpió con fuerza en el mundo River. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, el club de Núñez acordó la cesión del joven mediocampista ofensivo desde Chelsea, en una negociación que se manejó con absoluto hermetismo.
El futbolista ecuatoriano pertenece al conjunto inglés, que decidió interrumpir el préstamo que mantenía con Racing de Estrasburgo, de Francia. De esta manera, dejará la Ligue 1 para incorporarse al Millonario por una temporada, con el objetivo de ganar continuidad y minutos de competencia. Desde Londres entienden que el fútbol argentino puede ser un escenario ideal para que la promesa sudamericana continúe su crecimiento, antes de dar el salto definitivo a la élite europea, donde el nivel de exigencia es máximo.
Quién es Kendry Páez, la joya ecuatoriana del Chelsea que sacudió el mercado en River
Kendry Páez dio sus primeros pasos en la Academia Alfaro Moreno cuando tenía apenas 5 años. A los 8 fue ofrecido a Barcelona de Guayaquil, aunque la operación no prosperó, y luego tuvo un breve paso por Emelec antes de encontrar su lugar.
Con solo 12 años llegó a Independiente del Valle, donde su talento llamó rápidamente la atención. En 2022 fue distinguido como el mejor jugador del Trofeo Next Generation disputado en Salzburgo, Austria, lo que despertó el interés de clubes como Manchester United y Borussia Dortmund.
En 2023, con apenas 15 años, fue promovido al primer equipo de Independiente del Valle y debutó oficialmente en febrero, marcando un gol ante Mushuc Runa. Meses más tarde, Chelsea anunció su fichaje para cuando cumpliera la mayoría de edad, en una transferencia que confirmó su proyección internacional.
Tras cumplir los 18 años, Páez fue cedido a Racing de Estrasburgo, donde disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol. Si bien sumó experiencia en el fútbol europeo, la falta de continuidad y algunas decisiones apresuradas impidieron que se afianzara definitivamente.
A nivel selección, el volante participó en los combinados sub-17 y sub-20 de Ecuador y debutó en la mayor el 12 de septiembre de 2023. Desde entonces acumula 23 partidos, 2 goles y presencias en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
