Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura.
River y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con debuts victoriosos en el certamen, chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Se podrá ver por TNT Sports.
El convincente triunfo de River ante Barracas Central dejó señales positivas en el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo, destacándose la solidez de la dupla Aníbal Moreno-Fausto Vera y una presión alta que contrasta con el flojo cierre del año anterior.
Por su parte, Gimnasia llega al Monumental en un gran presente, consolidando el proceso de Fernando Zarinatto que lo llevó a las semifinales del pasado Clausura y tras dejar una excelente imagen en el debut frente a Racing.
Formaciones de River vs Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Apertura 2026
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo River vs Gimnasia y Esgrima La Plata
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
