Bombazo: Manchester United aceleró por Dibu Martínez

Sin lugar a dudas que se trata de uno de los movimientos que más expectativa genera en este mercado de pases y podría ser el puntapié inicial de recuperación de un equipo que hace años no puede encontrar la regularidad deseada para volver a los primeros planos del fútbol internacional. En su arranque de temporada quedó eliminado de la Copa de la Liga en la segunda ronda, a manos del modesto Grimsby Town de la cuarta división inglesa.