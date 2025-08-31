Bombazo: Manchester United aceleró por Dibu Martínez
El arquero de la Selección Argentina está en la mira de los Diablos Rojos, que ya tendrían un acuerdo personal con él. Senne Lammens aparece como alternativa.
El Manchester United busca dar un golpe sobre el final del mercado de pases europeo y va con todo por Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo con la Selección Argentina podría despedirse del Aston Villa este domingo, cuando su equipo reciba al Crystal Palace desde las 15.
Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, la dirigencia de los Diablos Rojos ya llegó a un acuerdo en términos personales con el marplatense, que es uno de los emblemas del conjunto de Birmingham desde su llegada en 2020. La negociación ahora pasa por llegar a un entendimiento entre clubes antes del cierre del mercado, previsto para el martes 2 de septiembre.
Sin lugar a dudas que se trata de uno de los movimientos que más expectativa genera en este mercado de pases y podría ser el puntapié inicial de recuperación de un equipo que hace años no puede encontrar la regularidad deseada para volver a los primeros planos del fútbol internacional. En su arranque de temporada quedó eliminado de la Copa de la Liga en la segunda ronda, a manos del modesto Grimsby Town de la cuarta división inglesa.
El interés del United no es casual: el rendimiento irregular de André Onana en el arco generó urgencia en la dirigencia, que también maneja como alternativa a Senne Lammens, joven arquero del Royal Antwerp de Bélgica.
El Dibu, elegido mejor arquero del mundo por FIFA The Best en 2022 y 2024, atraviesa un gran presente y se sumará en los próximos días a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En Inglaterra ya especulan con que el partido ante el Palace podría ser su despedida del Villa Park, en caso de que los clubes cierren el acuerdo en las próximas horas.
