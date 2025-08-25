Atento River: la estrella por la que Palmeiras pagará más de 10 millones de dólares
El Verdao cerrará la llegada de Andreas Pereira, mediocampista con pasado en el Manchester United y experiencia internacional, para reforzar el equipo antes de los cuartos de final frente al Millonario.
Palmeiras no se guarda nada en su objetivo de volver a conquistar América. Con el cruce de cuartos de final ante River en el horizonte, el conjunto paulista está a punto de abrochar la llegada de Andreas Pereira, mediocampista surgido en el Manchester United y con presente en el Fulham de la Premier League, por quien pagará más de USD 10 millones.
El equipo de Abel Ferreira, que viene de eliminar a Universitario de Perú con un global de 4-0, aceleró la negociación con el club inglés para sumar al volante de 29 años, en reemplazo del colombiano Richard Ríos, recientemente transferido al Benfica. Según la prensa brasileña, el acuerdo verbal ya está cerrado y Pereira viajaría en los próximos días a San Pablo para firmar su contrato.
Pereira, que ya tuvo un destacado paso por Flamengo entre 2021 y 2022 —con 53 partidos, 8 goles y 3 asistencias—, busca regresar al continente tras quedar relegado en la consideración del Fulham en el arranque de la temporada. Su experiencia internacional incluye más de cien partidos en la Premier League, etapas en Granada, Valencia, Lazio y una convocatoria reciente a la Selección de Brasil de Carlo Ancelotti para un amistoso ante Ecuador.
La llegada del mediocampista apunta a darle mayor jerarquía y equilibrio a un mediocampo que perdió estabilidad tras la salida de Ríos. Ferreira probó diferentes variantes con nombres como Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista y Allan, pero sin lograr consolidar el funcionamiento. Con Pereira, el DT confía en potenciar el rendimiento de cara a una serie que promete ser de alto voltaje.
Cuándo juegan River y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025
El calendario ya está confirmado: la ida será el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Monumental, mientras que la revancha se disputará el 24 del mismo mes en el Allianz Parque, ambas desde las 21:30.
La incorporación se produce en un contexto favorable para el club brasileño, que vendió a su joven figura Estevao al Chelsea pero ya sumó refuerzos como Vitor Roque y Ramón Sosa, con el objetivo de mantener el protagonismo en el plano continental.
“La próxima etapa será difícil, pero seguimos como siempre”, declaró Ferreira, que buscará profundizar el dominio de Palmeiras en la Libertadores, donde llegó a instancias decisivas en cinco de las últimas seis ediciones, con títulos en 2020 y 2021.
