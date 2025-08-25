Atento River: la estrella por la que Palmeiras pagará más de 10 millones de dólares

La incorporación se produce en un contexto favorable para el club brasileño, que vendió a su joven figura Estevao al Chelsea pero ya sumó refuerzos como Vitor Roque y Ramón Sosa, con el objetivo de mantener el protagonismo en el plano continental.

“La próxima etapa será difícil, pero seguimos como siempre”, declaró Ferreira, que buscará profundizar el dominio de Palmeiras en la Libertadores, donde llegó a instancias decisivas en cinco de las últimas seis ediciones, con títulos en 2020 y 2021.