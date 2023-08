Un arquero comparó jugar en la Bombonera con la película Guerra Mundial Z

"Mi sueño era jugar en la Bombonera, enfrentar a esos monstruos, conocer a Oscar Córdoba", reveló el 23 del equipo del Viaducto en una entrevista con el programa Son Aviones, que se emite por Ebeplay.

Medina pudo cumplir su sueño el 5 de junio del año pasado en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) cuando cayeron derrotados por 2 a 1 ante el Xeneize con goles de Agustín Sández y Sebastián Villa.

alejandro medina bombonera.mp4

Asombrado por su perspectiva desde el arco visitante, el golero comparó la sensación de jugar en la Bombonera con la famosa película de zombies "Guerra Mundial Z".

"Nosotros cuando fuimos a jugar en la Bombonera, que perdimos 2-1, cuando perdíamos 2-0 y Pittón hace el 2-1, la cancha... Yo dije 'esto es Guerra Mundial Z'", deslizó.

Y agregó: "¿Viste cuando empezaban a caer los zombies? Se te vienen encima, por favor. No te escuchás con tus compañeros. Te queda el zumbido en el oído. Te da esa sensación de que en cualquier momento se cae la cancha".

"Después caigo cuando termina el partido y me llega un mensaje de mi hermano. Me dice, '¿vos te diste cuenta dónde estás jugando?' Mi hermano también es bostero, y mi otro hermano más chico también. 'Mirá esto, mirá lo que lograste' me decían", confesó Medina.