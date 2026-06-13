Viral en el Mundial 2026: es de Paraguay, advirtió que gritaría goles de madrugada y terminó con goleada

"Soy paraguayo y volvimos al Mundial luego de 16 años. Si en horas de la madrugada escuchan un grito de GOOOOLLL, soy yo o cualquier paraguayo", rezaba el emotivo escrito redactado con mucho humor y respeto para alertar a los demás inquilinos. Pese a la enorme expectativa generada, la contundente goleada sufrida en contra ante los norteamericanos ahogó cualquier grito de festejo que estuviera programado para la madrugada europea.