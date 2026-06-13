Viral en el Mundial 2026: es de Paraguay, advirtió que gritaría goles de madrugada y terminó con goleada
Un cartel en España advirtió a sus vecinos por los probables gritos de Paraguay en el Mundial 2026, pero la dura derrota ante USA lo dejó en silencio.
La tremenda ilusión por el regreso a un Mundial 2026 llevó a una persona residente en España a dejar un simpático cartel en su edificio advirtiendo por goles de Paraguay. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz: su selección terminó siendo aplastada por Estados Unidos y los vecinos pudieron dormir sin ningún tipo de interrupciones.
El cartel viral de Paraguay que terminó en decepción
El particular mensaje había conquistado las redes sociales en las horas previas al esperado debut. En el aviso de papel colocado estratégicamente en el ascensor del inmueble, el hombre explicó con profundo sentimiento la enorme importancia que tenía la competencia tras una larga espera de 16 años sin que su país lograra clasificar a la máxima cita del fútbol.
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"Soy paraguayo y volvimos al Mundial luego de 16 años. Si en horas de la madrugada escuchan un grito de GOOOOLLL, soy yo o cualquier paraguayo", rezaba el emotivo escrito redactado con mucho humor y respeto para alertar a los demás inquilinos. Pese a la enorme expectativa generada, la contundente goleada sufrida en contra ante los norteamericanos ahogó cualquier grito de festejo que estuviera programado para la madrugada europea.
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