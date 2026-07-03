Borré inició su segundo ciclo en River: "Vengo con más experiencia y personalidad"

"TENEMOS UNA EXCELENTE RELACIÓN. ESPERAMOS QUE NOS SIGA DANDO MUCHAS ALEGRÍAS Y QUE DESPUÉS TENGA LA OPORTUNIDAD DE VENIR A DISFRUTAR JUNTOS ACÁ". Rafael Santos Borré habló sobre la posibilidad de volver a compartir equipo con Juanfer.



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Vuelve Borré a River: inicia una nueva etapa en el Millonario

Su vuelta también representa el reencuentro con un club donde dejó una huella muy importante. Entre 2017 y 2021 disputó 149 partidos oficiales y convirtió 55 goles, siendo uno de los futbolistas más destacados del exitoso ciclo encabezado por Marcelo Gallardo. Aunque no pudo disputar la histórica final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca por acumulación de tarjetas amarillas, fue una pieza clave durante toda aquella campaña continental.

Su mejor rendimiento goleador llegó en la temporada 2019-20, cuando marcó 18 tantos en 36 encuentros y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del fútbol sudamericano. Después de dejar River como futbolista libre, debido a que el club no logró adquirir el porcentaje de su pase que pertenecía al Atlético de Madrid, el atacante continuó su carrera en Europa.

Allí defendió la camiseta del Eintracht Frankfurt, con el que conquistó la UEFA Europa League en 2022, además de vestir los colores del Werder Bremen. Posteriormente regresó a Sudamérica para jugar en Inter de Porto Alegre, donde acumuló 100 partidos y 28 goles. A los 30 años llega nuevamente a Núñez con una extensa trayectoria de 501 encuentros oficiales y 138 tantos convertidos, cifras que reflejan el crecimiento experimentado desde su salida.