Borré inició su segundo ciclo en River: "Vengo con más experiencia y personalidad"
Después de su paso por Europa y Brasil, el delantero colombiano completó la revisión médica y quedó a un paso de firmar su contrato por tres temporadas.
El regreso de Rafael Santos Borré a River ya es una realidad. El delantero colombiano llegó este viernes a la Clínica Rossi para realizar la revisión médica previa a la firma de su contrato y convertirse oficialmente en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet. Luego de varias semanas de negociaciones, el club de Núñez alcanzó un acuerdo con Inter de Porto Alegre para concretar la transferencia a cambio de 2,5 millones de dólares.
Mientras el plantel continúa desarrollando la pretemporada en Alicante, España, Borré permanecerá en Buenos Aires hasta reencontrarse con sus nuevos compañeros una vez finalizada la gira europea. El colombiano firmará un vínculo por tres temporadas y buscará convertirse nuevamente en una pieza importante dentro del proyecto futbolístico del Chacho, quien insistió especialmente para contar con un delantero de sus características de cara al segundo semestre.
En sus primeras declaraciones como nuevo jugador riverplatense, aseguró que vuelve siendo un futbolista mucho más completo que aquel que dejó el club hace cinco años. "Vengo con mucha más experiencia, con más personalidad dentro del campo y con una visión diferente del juego", expresó el colombiano.
También explicó que la conversación mantenida con Coudet resultó determinante para tomar la decisión de regresar: "El Chacho es un entrenador muy competitivo, que le gusta ganar e imponerse. Eso fue muy importante también para tomar la decisión de venir".
Finalmente, les dedicó unas palabras a los simpatizantes del Millonario, quienes celebraron su regreso desde que comenzaron a conocerse las negociaciones: "Al hincha de River, siempre agradecimiento total por todo el cariño. Que esperen de mí muchísimo compromiso, las mismas ganas y la misma actitud de la primera vez que vine".
Vuelve Borré a River: inicia una nueva etapa en el Millonario
Su vuelta también representa el reencuentro con un club donde dejó una huella muy importante. Entre 2017 y 2021 disputó 149 partidos oficiales y convirtió 55 goles, siendo uno de los futbolistas más destacados del exitoso ciclo encabezado por Marcelo Gallardo. Aunque no pudo disputar la histórica final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca por acumulación de tarjetas amarillas, fue una pieza clave durante toda aquella campaña continental.
Su mejor rendimiento goleador llegó en la temporada 2019-20, cuando marcó 18 tantos en 36 encuentros y se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del fútbol sudamericano. Después de dejar River como futbolista libre, debido a que el club no logró adquirir el porcentaje de su pase que pertenecía al Atlético de Madrid, el atacante continuó su carrera en Europa.
Allí defendió la camiseta del Eintracht Frankfurt, con el que conquistó la UEFA Europa League en 2022, además de vestir los colores del Werder Bremen. Posteriormente regresó a Sudamérica para jugar en Inter de Porto Alegre, donde acumuló 100 partidos y 28 goles. A los 30 años llega nuevamente a Núñez con una extensa trayectoria de 501 encuentros oficiales y 138 tantos convertidos, cifras que reflejan el crecimiento experimentado desde su salida.
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