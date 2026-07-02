River cerró el regreso de Borré: acuerdo con Inter y vuelta confirmada al Millonario
El delantero colombiano volverá a vestir la camiseta del conjunto de Núñez después de cinco años. El atacante firmará un contrato por las próximas tres temporadas.
River concretó uno de los movimientos más importantes del mercado de pases y volverá a contar con un viejo conocido. Después de varios días de negociaciones, la dirigencia alcanzó un acuerdo definitivo con Inter para incorporar nuevamente a Rafael Santos Borré, quien regresará al club tras cinco años de su partida.
La operación quedó cerrada en 2,5 millones de dólares y solo resta la oficialización para que el delantero colombiano inicie formalmente su segundo ciclo en la institución de Núñez. Desde el comienzo de las conversaciones existía optimismo entre las partes y, con el correr de los días, las diferencias pendientes fueron desapareciendo hasta alcanzar un entendimiento total.
Una vez completados los últimos detalles administrativos, Borré viajará a la Argentina para someterse a la revisión médica y firmar un contrato que lo vinculará durante las próximas tres temporadas. La intención del club es que el atacante pueda incorporarse cuanto antes al plantel dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet y se transforme en una nueva alternativa para reforzar el frente ofensivo.
Rafael Santos Borré vuelve a River
El regreso del colombiano representa una apuesta por un futbolista que dejó un recuerdo muy importante entre los hinchas. Durante su primera etapa se convirtió en una pieza fundamental del ciclo encabezado por Marcelo Gallardo y fue protagonista de algunos de los momentos más exitosos de la historia reciente del club. Entre 2017 y 2021 disputó una gran cantidad de encuentros y anotó 55 goles, cifra que lo convirtió en el máximo artillero de la era del Muñeco.
Su salida se produjo a mediados de 2021, cuando finalizó su contrato y el club no pudo adquirir el porcentaje de su ficha que todavía pertenecía a Atlético de Madrid. Como consecuencia, el delantero continuó su carrera en el exterior y ahora, cinco años después, tendrá la oportunidad de reencontrarse con una institución donde alcanzó algunos de los mejores momentos de su carrera profesional.
Más allá de las estadísticas, Borré quedó especialmente marcado por su participación en la conquista de la Copa Libertadores 2018. Si bien fue una de las figuras del equipo durante toda aquella campaña, no pudo disputar la histórica final frente a Boca en Madrid debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, su aporte durante ese ciclo fue determinante y lo consolidó como uno de los delanteros más valorados por los simpatizantes riverplatenses.
El mejor rendimiento del atacante se registró durante la temporada 2019/20, cuando convirtió 18 goles en 36 partidos y se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Posteriormente su producción comenzó a disminuir hasta concretarse su salida. Ahora, con 30 años y una importante experiencia acumulada en el fútbol internacional, Borré volverá con el desafío de recuperar aquel nivel que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del club en los últimos años.
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