River cerró el regreso de Borré: acuerdo con Inter y vuelta confirmada al Millonario

Más allá de las estadísticas, Borré quedó especialmente marcado por su participación en la conquista de la Copa Libertadores 2018. Si bien fue una de las figuras del equipo durante toda aquella campaña, no pudo disputar la histórica final frente a Boca en Madrid debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Aun así, su aporte durante ese ciclo fue determinante y lo consolidó como uno de los delanteros más valorados por los simpatizantes riverplatenses.

El mejor rendimiento del atacante se registró durante la temporada 2019/20, cuando convirtió 18 goles en 36 partidos y se consolidó como uno de los referentes ofensivos del equipo. Posteriormente su producción comenzó a disminuir hasta concretarse su salida. Ahora, con 30 años y una importante experiencia acumulada en el fútbol internacional, Borré volverá con el desafío de recuperar aquel nivel que lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de la etapa más exitosa del club en los últimos años.