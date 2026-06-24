River acelera por Rafael Santos Borré: el llamado de Coudet para repatriar a un héroe de Madrid

En el último semestre, Borré disputó 28 partidos con la camiseta de Internacional, sumó 1.734 minutos, convirtió 9 goles y aportó 2 asistencias. Su presente físico y futbolístico es uno de los puntos que más valoran en el cuerpo técnico, que considera que el colombiano todavía mantiene la intensidad, la presión alta y la movilidad que lo hicieron una pieza clave en su primera etapa en el club.

Rafael Santos Borré

Durante su paso por River entre 2017 y 2021, el delantero se transformó en el máximo goleador de la era Gallardo, con 55 tantos en 149 partidos, y fue protagonista de varios títulos, entre ellos la inolvidable Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca en Madrid. Por eso, su nombre sigue teniendo un peso especial entre los hinchas y dentro de la dirigencia.

River no se baja del mercado y busca más refuerzos en ataque

La posible vuelta de Rafael Borré no frenaría la búsqueda de otros atacantes. En paralelo, River mantiene abiertas otras negociaciones para reforzar la delantera. Ángel Correa sigue siendo uno de los nombres que aparecen sobre la mesa, mientras que el club tampoco descarta seguir insistiendo por Giovanni Simeone, pese a la exigencia económica del Torino, que pretende 15 millones de euros por su ficha.

Con varios frentes abiertos y la necesidad de sumar jerarquía en ofensiva, el club de Núñez intenta acelerar para darle a Coudet las variantes que pidió de cara al segundo semestre. En ese escenario, el regreso de Borré aparece hoy como una de las opciones más concretas y seductoras para River.