River acelera por Rafael Santos Borré: el llamado de Coudet para repatriar a un héroe de Madrid
River busca reforzar su delantera y activó gestiones para traer de vuelta a Rafael Borré. Eduardo Coudet ya habló con el colombiano.
River se mueve fuerte en el mercado de pases y ya activó gestiones para concretar el regreso de Rafael Santos Borré, uno de los delanteros más recordados del ciclo de Marcelo Gallardo y héroe de la histórica final de Madrid. El colombiano, hoy en Internacional de Porto Alegre, volvió a aparecer como prioridad para reforzar el ataque del equipo de Eduardo Coudet.
La búsqueda del Millonario por un delantero tomó fuerza en las últimas semanas, sobre todo después de las dificultades para cerrar otras opciones. Las complicaciones en la negociación por Giovanni Simeone y la falta de una definición de Lucas Beltrán para volver al país llevaron a la dirigencia a retomar el nombre de Borré, un futbolista que siempre estuvo en el radar de River desde su salida en 2021.
Según trascendió, Eduardo Coudet ya se comunicó con el delantero para expresarle su deseo de sumarlo al plantel en este segundo semestre. Del otro lado, el atacante de 30 años se mostró entusiasmado con la posibilidad de regresar al club donde vivió los mejores años de su carrera y donde dejó una huella importante en el ciclo más exitoso de la historia reciente de River.
En Núñez ya hay contactos abiertos con Internacional de Porto Alegre, club que estaría dispuesto a negociar la salida del colombiano, en parte por una cuestión salarial. Por ahora, no está definido si la operación podría darse mediante una compra definitiva o a través de un préstamo con opción u obligación de compra, aunque el visto bueno del futbolista es un paso clave para empujar la negociación.
La figura de Coudet, además, tiene un peso especial en esta historia. El actual entrenador de River fue quien impulsó la llegada de Borré a Internacional a comienzos de 2024, cuando el colombiano desembarcó en el club brasileño tras su paso por Eintracht Frankfurt y un préstamo en Werder Bremen. Aunque coincidieron poco tiempo, esa relación podría ser un factor importante para destrabar su vuelta a la Argentina.
En el último semestre, Borré disputó 28 partidos con la camiseta de Internacional, sumó 1.734 minutos, convirtió 9 goles y aportó 2 asistencias. Su presente físico y futbolístico es uno de los puntos que más valoran en el cuerpo técnico, que considera que el colombiano todavía mantiene la intensidad, la presión alta y la movilidad que lo hicieron una pieza clave en su primera etapa en el club.
Durante su paso por River entre 2017 y 2021, el delantero se transformó en el máximo goleador de la era Gallardo, con 55 tantos en 149 partidos, y fue protagonista de varios títulos, entre ellos la inolvidable Copa Libertadores 2018 ganada ante Boca en Madrid. Por eso, su nombre sigue teniendo un peso especial entre los hinchas y dentro de la dirigencia.
River no se baja del mercado y busca más refuerzos en ataque
La posible vuelta de Rafael Borré no frenaría la búsqueda de otros atacantes. En paralelo, River mantiene abiertas otras negociaciones para reforzar la delantera. Ángel Correa sigue siendo uno de los nombres que aparecen sobre la mesa, mientras que el club tampoco descarta seguir insistiendo por Giovanni Simeone, pese a la exigencia económica del Torino, que pretende 15 millones de euros por su ficha.
Con varios frentes abiertos y la necesidad de sumar jerarquía en ofensiva, el club de Núñez intenta acelerar para darle a Coudet las variantes que pidió de cara al segundo semestre. En ese escenario, el regreso de Borré aparece hoy como una de las opciones más concretas y seductoras para River.
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